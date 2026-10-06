Re Felipe e Letizia Ortiz di Spagna in visita ufficiale in Finlandia. FOTO
I sovrani spagnoli sono arrivati a Helsinki, accolti dal presidente finlandese Alexander Stubb, dalla first lady Suzanne Innes-Stubb e dal sindaco della capitale, Daniel Sazonov. I reali resteranno in Finlandia fino a domani, 7 ottobre
- Il re di Spagna Filippo VI e la moglie Letizia Ortiz sono in Finlandia per una visita ufficiale di due giorni.
- Al loro arrivo a Helsinki i due sovrani spagnoli sono stati accolti dal presidente finlandese Alexander Stubb e dalla first lady Suzanne Innes-Stubb.
- La cerimonia di benvenuto si è tenuta davanti al palazzo presidenziale, alla presenza di una delegazione di rappresentanza del Paese e di una folla di cittadini accorsi per assistere all’evento.
- Una volta entrate nel palazzo, le due coppie si sono affacciate dal balcone per salutare la folla. Da sinistra Suzanne Innes-Stubb, moglie del presidente finlandese, il leader del Paese Alexander Stubb, re Filippo VI di Spagna e la regina Letizia.
- La visita dei sovrani in Finlandia arriva in un momento complicato per la politica interna della Spagna. Ieri, 5 ottobre, il premier Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre.
- Ad aspettare l’arrivo di Felipe e Letizia anche il sindaco di Helsinki, capitale della Finlandia, Daniel Sazonov. Il re e il primo cittadino si sono stretti la mano davanti al municipio della città.
- I sovrani spagnoli hanno pranzato insieme a tutta la delegazione finlandese nella salone del municipio di Helsinki.
- La visita di Stato in Finlandia punta a rafforzare i legami bilaterali tra i due Paesi e a sottolineare l'impegno di Madrid per la sicurezza e la difesa dell'Artico, in un Paese particolarmente esposto alla minaccia russa. Infatti, tra gli impegni di re Felipe, è prevista la partecipazione a un seminario dedicato alla sicurezza e alla cooperazione lungo le frontiere europee, dall'Artico al Mediterraneo, e alla capacità dell'Unione europea di intervenire sulla scena internazionale.
- Per i sovrani spagnoli si tratta della prima visita di Stato in Finlandia. Nel viaggio di due giorni, che farà tappa anche a Rovaniemi, capitale della Lapponia, Felipe VI e Letizia sono accompagnati dal ministro degli Esteri, José Manuel Albares. A Helsinki i sovrani hanno in programma incontri istituzionali e politici. A Rovaniemi, invece, Felipe VI visiterà la missione Nato e l'Ala aerea della Lapponia della Forza aerea finlandese, oltre alla base della Brigata Jaeger delle forze terrestri.
- Per l’arrivo a Helsinki, la regina Letizia ha optato per un look rosa molto femminile e di carattere. La sovrana spagnola ha indossato un abito midi rosa chiaro, con scollo rotondo e maniche lunghe: una linea semplice ed essenziale ma allo stesso tempo elegante e raffinata. Pezzo forte è il capospalla: un lungo cappotto sartoriale di una tonalità rosa acceso quasi fucsia dalla linea classica e con chiusura a bottoni. A completare il look accessori discreti: pochi gioielli e una scarpa a décolleté chiara in palette con l’abito.