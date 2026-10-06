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Re Felipe e Letizia Ortiz di Spagna in visita ufficiale in Finlandia. FOTO

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I sovrani spagnoli sono arrivati a Helsinki, accolti dal presidente finlandese Alexander Stubb, dalla first lady Suzanne Innes-Stubb e dal sindaco della capitale, Daniel Sazonov. I reali resteranno in Finlandia fino a domani, 7 ottobre

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