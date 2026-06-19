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Principessa Leonor compie volo di addestramento con Felipe

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La principessa Leonor ha effettuato un volo di addestramento insieme al padre, il re di Spagna Felipe VI, nell'ambito del suo percorso di formazione militare. L'erede al trono ha già completato l'addestramento presso le accademie delle forze armate spagnole, compresa la marina, dove ha navigato a bordo della nave scuola Juan Sebastián de Elcano. Le immagini sono state diffuse dalla Casa Reale per celebrare il dodicesimo anniversario della proclamazione di Felipe VI.

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