Christa Pike, la donna sopravvissuta la scorsa settimana a un’esecuzione in Tennessee, è cosciente, parla e riceve cure mediche. Lo hanno annunciato i suoi avvocati, definendo lo sviluppo "senza precedenti". In una nota, i legali hanno riferito che Pike resta ammanettata e con le caviglie incatenate, nonostante abbia riportato gravi lesioni alle braccia dopo che due iniezioni letali di pentobarbital non ne hanno provocato la morte. La prognosi resta incerta. Pike è sopravvissuta in gravissime condizioni alla doppia iniezione letale ed è ricoverata dalla sera del 30 settembre in un ospedale di Nashville dove i medici l'hanno inizialmente intubata e attaccata a un respiratore artificiale. La donna, che ha 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni mentre il suo complice, che ne aveva 17, ha ricevuto la pena del carcere a vita con la possibilità di sconti di pena. La prognosi per Christa resta al momento poco chiara: "Come minimo dobbiamo aspettarci tempi lunghi per la ripresa", hanno detto gli avvocati Randy Spivey e Kelly Gleason. "Siamo incredibilmente grati al team medico dell'ospedale che ha curato Christa in modo eccezionale".