In una nota, i suoi legali hanno riferito che resta ammanettata e con le caviglie incatenate, nonostante abbia riportato gravi lesioni alle braccia dopo che due iniezioni letali di pentobarbital non ne hanno provocato la morte. La prognosi resta riservata
Christa Pike, la donna sopravvissuta la scorsa settimana a un’esecuzione in Tennessee, è cosciente, parla e riceve cure mediche. Lo hanno annunciato i suoi avvocati, definendo lo sviluppo "senza precedenti". In una nota, i legali hanno riferito che Pike resta ammanettata e con le caviglie incatenate, nonostante abbia riportato gravi lesioni alle braccia dopo che due iniezioni letali di pentobarbital non ne hanno provocato la morte. La prognosi resta incerta. Pike è sopravvissuta in gravissime condizioni alla doppia iniezione letale ed è ricoverata dalla sera del 30 settembre in un ospedale di Nashville dove i medici l'hanno inizialmente intubata e attaccata a un respiratore artificiale. La donna, che ha 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni mentre il suo complice, che ne aveva 17, ha ricevuto la pena del carcere a vita con la possibilità di sconti di pena. La prognosi per Christa resta al momento poco chiara: "Come minimo dobbiamo aspettarci tempi lunghi per la ripresa", hanno detto gli avvocati Randy Spivey e Kelly Gleason. "Siamo incredibilmente grati al team medico dell'ospedale che ha curato Christa in modo eccezionale".