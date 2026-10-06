Perché il Pil della Spagna cresce più di quello dell'Italia?

La Spagna in crisi politica va al voto, ma perché il Pil cresce più di quello dell’Italia?
Pedro Sanchez ha deciso di porre fine in anticipo alla legislatura e tornare alle urne il 29 novembre. A innescare il terremoto politico sono state le proteste per l’emergenza abitativa, mentre il Paese dal punto di vista economico è considerato un caso di successo in Europa, anche in confronto all’Italia: anche di questo si è parlato il 5 ottobre a "Numeri", approfondimento di Sky TG24
- Pedro Sanchez ha deciso di porre fine in anticipo alla legislatura in Spagna e tornare alle urne il 29 novembre. A innescare la crisi politica sono state le proteste per l’emergenza abitativa, mentre il Paese dal punto di vista economico è considerato un caso di successo in Europa anche in confronto all’Italia: anche di questo si è parlato il 5 ottobre a Numeri, approfondimento di Sky TG24.
- Pedro Sanchez cita spesso la crescita economica del Paese: dal 2018, anno in cui è diventato premier, al 2025 la Spagna è cresciuta del 12,5%. Gli altri grandi Stati europei hanno fatto peggio: l’Italia e la Francia hanno fatto registrare una crescita del 6,7%, mentre la Germania appena del 2,2%.
- Il successo economico della Spagna si basa molto su un dato: la popolazione del Paese dal 2018 è cresciuta in questi anni di 2,4 milioni di persone, mentre in Italia è diminuita di 1,5 milioni. E ovviamente l’aumento della popolazione ha un effetto positivo sul Pil.
- Questo fenomeno è reso evidente dalla crescita del Pil pro capite, cioè il Prodotto interno lordo diviso per il numero di persone: la classifica cambia radicalmente, con l’Italia in testa con il +9,7% e la Spagna in seconda posizione con un comunque buono +6,4%. La Francia invece si ferma al +4,8% mentre la Germania risulta sostanzialmente ferma con un +0,2%.
- Ma come mai la popolazione della Spagna è cresciuto così tanto, anche in confronto all’andamento dell’Italia? A pesare non è il numero di nascite: Madrid infatti ha dati ancora peggiori di Roma per il numero di figli per donna, appena 1,10 nel 2024, penultima nell’Unione Europea.
- La crescita della popolazione è dunque trainata dall’immigrazione. In Spagna però il contesto è particolare, anche nel confronto con gli altri Paesi europei: se si osserva ad esempio il numero di stranieri regolarizzati sul piano lavorativo dal Paese quest’anno, su oltre 400mila pratiche evase ben 300mila (il 70%) riguardano persone arrivate da Stati in cui la lingua è lo spagnolo.
- Una buona parte di questa immigrazione proviene dal Centro e Sudamerica. A differenza degli altri Paesi europei - tra cui anche la Francia, che ha un’immigrazione francofona ma non così estesa - la Spagna è un luogo particolare in cui l’inserimento dei migranti nel tessuto lavorativo è più semplice: questo ha creato una convergenza di fattori che ha portato a questa crescita economica.