Perché il Pil della Spagna cresce più di quello dell'Italia?

Pedro Sanchez ha deciso di porre fine in anticipo alla legislatura e tornare alle urne il 29 novembre. A innescare il terremoto politico sono state le proteste per l’emergenza abitativa, mentre il Paese dal punto di vista economico è considerato un caso di successo in Europa, anche in confronto all’Italia: anche di questo si è parlato il 5 ottobre a "Numeri", approfondimento di Sky TG24