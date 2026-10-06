Perché il Pil della Spagna cresce più di quello dell'Italia?

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La Spagna in crisi politica va al voto, ma perché il Pil cresce più di quello dell’Italia?

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Ansa/Sky TG24

Pedro Sanchez ha deciso di porre fine in anticipo alla legislatura e tornare alle urne il 29 novembre. A innescare il terremoto politico sono state le proteste per l’emergenza abitativa, mentre il Paese dal punto di vista economico è considerato un caso di successo in Europa, anche in confronto all’Italia: anche di questo si è parlato il 5 ottobre a "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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