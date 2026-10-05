Introduzione

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre, dopo aver deciso di sciogliere le Camere e di interrompere la legislatura. La decisione è arrivata al termine di un fine settimana di consultazioni con il Partito socialista, i ministri e gli alleati di governo.

Ora si apre l'iter istituzionale che porterà alle urne. Dopo l'annuncio del premier, sarà necessario procedere allo scioglimento delle Cortes, il Parlamento spagnolo, e alla convocazione formale delle elezioni. Seguiranno quindi la presentazione delle candidature, la definizione delle liste e la campagna elettorale. Ecco le prossime tappe fino al voto.