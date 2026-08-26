Alluvione tra Nepal e Tibet, cosa potrebbe aver causato la frana

Secondo la ricostruzione di Torrigiani, la frana innescata dal sisma si è staccata ad alta quota e si è riversata sul corso d'acqua generando colate di fango che hanno progressivamente investito i centri abitati lungo il fiume. Il sistema fluviale coinvolto scorre a cavallo del confine: la valanga di ghiaccio e roccia avrebbe ostruito il Lhende Khola, mentre più a valle è stato il Bhote Koshi a essere travolto dalle colate. La massa di detriti ha fatto crollare un ponte e ha invaso villaggi via via più popolosi mano a mano che scendeva di quota, fino agli insediamenti collocati intorno ai 500 metri di altitudine. Complessivamente l'onda di piena si è estesa per circa 50 chilometri.