Alluvione tra Nepal e Tibet, cosa potrebbe aver causato la frana

Introduzione
Un'ondata di piena di vaste proporzioni si è abbattuta sulla regione himalayana al confine tra Nepal e Tibet, spazzando via strade, ponti, abitazioni e impianti idroelettrici. All'origine ci sarebbe un terremoto che ha innescato una valanga di ghiaccio e roccia lungo un fiume di montagna, provocando la piena improvvisa. La frana ha colpito anche Gyirong Port, importante valico tra i due Paesi, interrompendo collegamenti stradali, elettrici e di comunicazione. Le autorità avvertono che una seconda alluvione non è esclusa.
Quello che devi sapere
Cosa è successo
Nella giornata di mercoledì un'imponente ondata di piena ha investito la fascia himalayana lungo il confine tra Nepal e Cina, nel Tibet. L'acqua ha sommerso strade, ponti, case e impianti per la produzione di energia idroelettrica, provocando danni su un'area molto estesa. Secondo un portavoce della polizia nepalese l'entità precisa dei danni non è ancora nota, ma "l'alluvione è di vaste proporzioni e potrebbe aver danneggiato molti insediamenti". Le autorità hanno mobilitato tutte le risorse disponibili e invitato chi vive lungo il fiume a spostarsi.
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Le cause: il terremoto e la valanga di ghiaccio e roccia
All'origine del disastro ci sarebbe una scossa di terremoto che avrebbe colpito la regione, mettendo in moto una valanga di ghiaccio e roccia. Secondo il climatologo del Consorzio Lamma-Cnr Tommaso Torrigiani si è trattato di un sisma di magnitudo 4.4, che ha provocato una frana ad alta quota. È questo distacco improvviso, secondo la ricostruzione, ad aver generato la piena poi riversatasi a valle. Nei video diffusi sui social dalla polizia nepalese si vedono torrenti di acqua fangosa precipitare lungo le valli montane del distretto himalayano al confine con la Cina.
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Che cosa è un'alluvione-lampo
L'evento rientra nella categoria delle alluvioni-lampo, o "flash flood". "Le alluvioni-lampo riguardano in genere corsi d'acqua minori, e possono essere pericolose perché inaspettate", spiega all'ANSA Torrigiani. "Spesso interessano zone dove non cade nemmeno una goccia d'acqua: in questo caso è stato un sisma, di magnitudo 4.4, a provocarla". A differenza delle esondazioni dei grandi fiumi, che si sviluppano in modo più prevedibile, questi fenomeni sono improvvisi e colpiscono aree molto localizzate. Il climatologo osserva che, in teoria, potrebbero verificarsi anche in Italia, in particolare nelle zone di montagna.
La dinamica: dalla frana in quota ai villaggi a valle
Secondo la ricostruzione di Torrigiani, la frana innescata dal sisma si è staccata ad alta quota e si è riversata sul corso d'acqua generando colate di fango che hanno progressivamente investito i centri abitati lungo il fiume. Il sistema fluviale coinvolto scorre a cavallo del confine: la valanga di ghiaccio e roccia avrebbe ostruito il Lhende Khola, mentre più a valle è stato il Bhote Koshi a essere travolto dalle colate. La massa di detriti ha fatto crollare un ponte e ha invaso villaggi via via più popolosi mano a mano che scendeva di quota, fino agli insediamenti collocati intorno ai 500 metri di altitudine. Complessivamente l'onda di piena si è estesa per circa 50 chilometri.
Gyirong Port: il valico colpito e le comunicazioni interrotte
La frana ha investito anche Gyirong Port, uno dei principali valichi di terra tra Nepal e Tibet. L'impatto ha tagliato strade, linee elettriche e collegamenti di comunicazione con l'intera area, isolandola. Si tratta di uno snodo strategico per i transiti e gli scambi tra i due Paesi, il che rende più complesse sia la conta dei danni sia l'organizzazione dei soccorsi.
Il rischio di una seconda alluvione
Le autorità avvertono che l'emergenza potrebbe non essere finita. Più a monte, lungo il Lhende Khola, resterebbe infatti un ostruzione che potrebbe cedere e dare origine a una nuova ondata di piena. Per questo la popolazione delle zone più basse viene trasferita in luoghi sicuri e a chi abita lungo il fiume è stato raccomandato di restare all'erta.
I soccorsi tra Nepal, Cina e aiuti internazionali
Sul versante nepalese sono impegnati polizia ed esercito, anche se i funzionari hanno spiegato che gli elicotteri di soccorso non potranno atterrare nelle zone colpite finché le acque non si ritireranno. La Cina ha schierato almeno 574 soccorritori al valico, dove però i sedimenti trasportati dalla piena complicano le operazioni. Diversi Paesi si sono offerti di collaborare: l'India ha dichiarato di essere in stretto coordinamento con Kathmandu, mentre la Corea del Sud prevede di inviare una squadra di pronto intervento composta da funzionari governativi e personale di polizia e vigili del fuoco.
L'allerta in India (Bihar e Uttar Pradesh)
Il pericolo si estende oltre l'area del disastro. Sono stati diramati avvisi di alluvione anche negli Stati indiani del Bihar e dell'Uttar Pradesh, che confinano con il Nepal. Il motivo è geografico: diversi fiumi scendono dall'Himalaya verso le pianure indiane, trasportando a valle gli effetti della piena.
Perché l'Himalaya è sempre più esposto a questi eventi
Eventi come questo si inseriscono in un contesto di crescente fragilità della catena himalayana. L'innalzamento delle temperature rende i ghiacciai d'alta quota più instabili e favorisce la formazione di laghi glaciali e accumuli di ghiaccio che, se innescati da una scossa sismica o da un cedimento, possono trasformarsi in valanghe e piene improvvise a valle. La combinazione di sismicità elevata, ghiacciai in ritiro e insediamenti e infrastrutture costruiti lungo i corsi d'acqua espone le comunità di montagna a un rischio a catena difficile da prevedere.