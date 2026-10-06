Secondo le ricostruzioni diffuse da media locali e riprese da numerose testate internazionali, la donna avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente l'agente patogeno della peste mentre lavorava in laboratorio. L'episodio sarebbe avvenuto alcuni giorni prima della comparsa dei sintomi. Si tratta però di una versione che non ha ricevuto conferme ufficiali. Le autorità russe hanno infatti smentito l'esistenza di incidenti nel laboratorio e hanno dichiarato che gli accertamenti eseguiti non hanno individuato microorganismi riconducibili all'attività professionale della ricercatrice.