Caso di peste in Siberia, rischio epidemia: cosa dicono gli esperti

Il caso del presunto contagio di peste polmonare "merita attenzione, ma anche molta prudenza", afferma Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano. Secondo l'esperto, sulla base delle informazioni disponibili non ci sono elementi che autorizzino a parlare di un'epidemia di peste. Siamo però davanti "a un episodio grave e ancora da chiarire, nel quale l'elemento più importante è distinguere i fatti accertati dalle ricostruzioni giornalistiche", aggiunge Pregliasco. "Proprio per questo servono trasparenza, condivisione dei dati microbiologici e rapidità nell'indagine epidemiologica. Le autorità hanno identificato circa 200 contatti e adottato misure di sorveglianza e isolamento. Le informazioni disponibili indicano che non sono stati finora confermati casi secondari e che i contatti sottoposti a test sono risultati negativi".