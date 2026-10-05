Le malattie del passato (quasi) scomparse ma che possono tornare

Anche la difterite è una delle malattie diffuse nel passato. È una malattia infettiva acuta provocata dal batterio Corynebacterium diphtheriae. Come ricorda l'Iss, una volta entrato nel nostro organismo, questo agente infettivo rilascia una tossina che può danneggiare, o addirittura distruggere, organi e tessuti. La più colpita, di solito, è la gola, insieme al naso e talvolta alle tonsille. Gli individui che sviluppano la malattia vanno trattati immediatamente con l’antitossina e antibiotici (eritromicina o penicillina), quindi messi in isolamento per evitare che contagino altre persone. In genere, già dopo due giorni di terapia non sono più contagiosi.

Il vaccino è disponibile fin dal 1920: contiene la tossina batterica, trattata in modo da non essere più tossica per l’organismo, ma comunque in grado di stimolare la produzione di anticorpi protettivi da parte del sistema immunitario. In Italia la vaccinazione antidifterica è tra le 10 obbligatorie per i minori fino a 16 anni di età, previste dalla legge per l'iscrizione ai servizi educativi e alla scuola. Per gli adulti, invece, non esiste un obbligo generalizzato.

Di questa malattia in Italia si è tornati a parlare ad agosto 2026, con la morte a Palermo di Anna Rosa, una bambina di 4 anni deceduta per difterite e non vaccinata per scelta dei genitori.