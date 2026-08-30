Nepal, al campo dell'esercito la ricerca dei dispersi

Dopo la devastante alluvione, in Nepal centinaia di familiari di persone disperse si sono radunate al campo allestito dall'esercito nel distretto di Nuwakot per avere qualche informazione sui loro cari. Al momento le notizie arrivano in maniera molto caotica, ma nell'area sono stati appesi degli elenchi di nomi di cittadini ritrovati che i parenti consultano continuamente. La Croce Rossa stima che l'emergenza abbia coinvolto in totale più di 90mila persone.