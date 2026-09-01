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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Iran Usa, torna tensione. Teheran: se Usa rispettano impegni faremo lo stesso. LIVE

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Tre "proiettili non identificati" hanno colpito una petroliera che transitava in uscita nello Stretto di Hormuz. Precedentemente l'agenzia di stampa iraniana Tasnim aveva comunicato che "una petroliera saudita di nome 'Cedar' è stata fermata mentre attraversava il corridoio meridionale dello Stretto". Teheran: "Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel Memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente"

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Tre "proiettili non identificati" hanno colpito una petroliera che transitava in uscita nello Stretto di Hormuz. Precedentemente l'agenzia di stampa iraniana Tasnim aveva comunicato che "una petroliera saudita di nome 'Cedar' è stata fermata mentre attraversava il corridoio meridionale dello Stretto". Teheran: "Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel Memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente".

Negli Usa il segretario dell'Esercito Dan Driscoll ha rassegnato le dimissioni dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth.

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Pezeshkian: "Se gli Usa tornano al memorandum, noi faremo subito lo stesso"

"L'impegno degli Stati Uniti nei confronti del memorandum d'intesa firmato dal presidente americano non è durato più di due settimane. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel Memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente". Lo ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, riportato da Al-Jazeera, al summit dello Sco a Bishkek, Kyrgyzstan. "A differenza degli Stati Uniti - ha aggiunto - il mio Paese vanta una lunga e illustre storia nel rispetto degli impegni e degli accordi internazionali".

Petroliera colpita da 3 proiettili non identificati nello Stretto di Hormuz

Tre "proiettili non identificati" hanno colpito una petroliera che transitava in uscita nello Stretto di Hormuz, ha dichiarato oggi l'agenzia marittima britannica Ukmto dopo la nuova escalation della guerra tra Stati Uniti e Iran. L'incidente è avvenuto 31 chilometri a est di Khasab, in Oman. Non sono state segnalate vittime né impatti ambientali. Precedentemente l'agenzia di stampa iraniana Tasnim aveva comunicato che "una petroliera saudita di nome 'Cedar' è stata fermata mentre attraversava il corridoio meridionale dello Stretto".

Il segretario dell'esercito Usa si è dimesso dopo mesi di tensioni con Hegseth

Il segretario dell'Esercito Usa Dan Driscoll ha rassegnato le sue dimissioni a Donald Trump dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che Driscoll lascerà il Dipartimento della Difesa nei prossimi giorni. L'uscita di Driscoll lascia l'esercito americano senza un leader confermato dal Congresso in un momento in cui le forze armate americane sono impegnate su più fronti, in primis l'Iran. "Il segretario Driscoll è stato molto efficace nel promuovere l'agenda del presidente, offrendo una leaders eccezionale durante operazioni militari storiche, riportando l'attenzione sulla prontezza operativa e contribuendo ai negoziati fra Russia e Ucraina", ha detto la portavoce della Casa Bianca Anna Kelly al Wall Street Journal. Driscoll e Hegseth non sono mai andati d'accordo. I loro primi screzi risalgono al 2025 quando il segretario dell'esercito entrò nell'ufficio di Hegseth proponendosi di organizzare una  visita di Donald Trump e JD Vance, di cui è amico di vecchia  data, con i militari. Un'iniziativa che il capo del Pentagono non ha digerito: di fronte alla proposta, Hegseth aveva infatti alzato la voce, gli aveva ordinato di non intromettersi in cose non sue e gli aveva ricordato che il capo era lui. Da allora i  rapporti si sono logorati ulteriormente e il licenziamento in  aprile del capo dello stato maggiore aggiunto Randy George li ha complicati.

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