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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Israele occupa la sede Unrwa di Gerusalemme Est: i festeggiamenti di Ben Gvir

Mondo
©Ansa

All'operazione hanno partecipato tutte le forze israeliane. L'Idf ha occupato l'edificio, allontanato il personale e issato una bandiera israeliana nel cortile. L’Unrwa ha condannato l’operazione, definendola una violazione del diritto internazionale

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Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha pubblicato sui suoi profili social un video in cui celebra l’operazione delle forze israeliane all’interno di una struttura dell’Unrwa, situata tra Kafr Aqab e il checkpoint di Calandia, a Nord di Gerusalemme. Nel filmato Ben Gvir si riprende all'interno dell'ufficio dell'ex direttore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente.

La condanna dell'Unrwa

All'operazione, come spiega il ministro hanno partecipato tutte le forze israeliane. L'Idf ha occupato l'edificio, allontanato il personale e issato una bandiera israeliana nel cortile. L’Unrwa ha condannato l’operazione, definendola una violazione del diritto internazionale. Ma Ben-Gvir, invece, ha difeso l’intervento sostenendo che l’agenzia delle Nazioni Unite avrebbe avuto dipendenti coinvolti in attività terroristiche e avrebbe offerto copertura ad Hamas.

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