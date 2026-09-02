Gli Stati Uniti non intendono forzare Teheran al tavolo del negoziato. Lo ha messo nero su bianco Donald Trump su Truth, respingendo le ricostruzioni di stampa: "Non sto cercando di costringere l'Iran a negoziare, come ha riferito Abc Fake News. Non me ne importa nulla se firmano un accordo che per loro non ha alcun valore". Il presidente americano dice di preferire "di gran lunga" lo status quo: "Abbiamo un controllo quasi totale dello Stretto di Hormuz e la loro economia è al collasso". Da qui l'affondo: gli iraniani "stanno solo aspettando l'inevitabile", con l'interrogativo su quando "si solleverà il popolo iraniano per combattere". Nello stesso messaggio Trump ha elogiato il segretario al Tesoro Scott Bessent per il lavoro "produttivo e positivo" al G20 finanziario di Asheville, in North Carolina, rivendicando la solidità dell'economia statunitense e invitando gli altri Paesi a "tagliare tasse e regole".