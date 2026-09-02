Nuova escalation Usa-Iran. Le forze americane hanno colpito circa 100 obiettivi in Iran, tra cui due petroliere di Teheran: almeno 11 le vittime secondo fonti iraniane. La risposta: missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le difese aeree, e un attacco dei Pasdaran contro basi Usa a Erbil, in Iraq. Trump esclude di voler forzare il negoziato: "Mi va bene così".
in evidenza
Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche due petroliere del governo di Teheran, nell'ambito della linea "petroliera per petroliera" varata da Donald Trump per scoraggiare le offensive nello Stretto di Hormuz. Il bilancio, secondo fonti iraniane, è di almeno 11 morti. La reazione di Teheran è arrivata sul terreno arabo: l'Iran ha lanciato missili e droni contro il Kuwait, che ha attivato le proprie difese aeree, mentre i Pasdaran hanno rivendicato un attacco contro basi statunitensi a Erbil, nel nord dell'Iraq. Sul fronte politico, Trump ribadisce di non voler costringere l'Iran al tavolo negoziale: "Mi va bene così".
Gli approfondimenti:
- Stretto di Hormuz, dal transito allo sminamento: cosa prevede l’intesa Iran-Oman
- Cosa prevede il nuovo accordo Israele e Libano che Hezbollah respinge
- Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle
- Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?
- Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
- Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Iran, 11 morti nei raid Usa della notte
Sono almeno 11 le vittime dei raid statunitensi condotti nella notte in Iran. Il vicegovernatore del Khuzestan, provincia sud-occidentale del Paese, ha parlato di tre località colpite, con un bilancio di sette morti e otto feriti, secondo quanto riferito dall'agenzia Irna. In precedenza la Mezzaluna Rossa iraniana aveva segnalato altre quattro vittime – tra cui un bambino – e più di 50 feriti in un attacco che avrebbe colpito un matrimonio nella contea di Sirik, nel sud dell'Iran.
Iran, Trump: "Non li costringo a trattare, mi va bene così"
Gli Stati Uniti non intendono forzare Teheran al tavolo del negoziato. Lo ha messo nero su bianco Donald Trump su Truth, respingendo le ricostruzioni di stampa: "Non sto cercando di costringere l'Iran a negoziare, come ha riferito Abc Fake News. Non me ne importa nulla se firmano un accordo che per loro non ha alcun valore". Il presidente americano dice di preferire "di gran lunga" lo status quo: "Abbiamo un controllo quasi totale dello Stretto di Hormuz e la loro economia è al collasso". Da qui l'affondo: gli iraniani "stanno solo aspettando l'inevitabile", con l'interrogativo su quando "si solleverà il popolo iraniano per combattere". Nello stesso messaggio Trump ha elogiato il segretario al Tesoro Scott Bessent per il lavoro "produttivo e positivo" al G20 finanziario di Asheville, in North Carolina, rivendicando la solidità dell'economia statunitense e invitando gli altri Paesi a "tagliare tasse e regole".
Iran, i Pasdaran rivendicano un attacco contro basi Usa a Erbil in Iraq
I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno rivendicato un raid con missili e droni contro obiettivi americani a Erbil, nel Kurdistan iracheno. In una nota diffusa dall'agenzia Irna, le forze d'elite di Teheran affermano di aver distrutto un centro di manutenzione, alcuni magazzini e il "sistema di guida di un aerostato di sorveglianza statunitense".
Usa: colpiti 100 obiettivi in Iran, tra cui due petroliere di Teheran
Nell'ultima ondata di raid, le forze statunitensi hanno preso di mira due petroliere del governo iraniano. Lo riferisce Axios, citando fonti secondo cui è la prima volta che l'esercito americano colpisce navi cisterna di Teheran come rappresaglia agli attacchi iraniani nello Stretto di Hormuz. L'azione si inserisce nella linea "petroliera per petroliera" varata da Donald Trump per dissuadere le offensive nello stretto. In totale, gli attacchi hanno interessato un centinaio di obiettivi.
Iran, Centcom: completati i raid contro obiettivi militari
Gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi contro bersagli militari in Iran. Lo rende noto il comando centrale americano (Centcom), secondo cui le operazioni hanno colpito sistemi radar, postazioni della difesa aerea, mezzi navali e centri di comunicazione.
Iran attacca il Kuwait con missili e droni, attivate le difese aeree
Il Kuwait è stato bersaglio nella notte di un attacco iraniano con missili e droni, lanciato come rappresaglia a un raid statunitense. Lo hanno reso noto le forze armate dell'emirato affacciato sul Golfo Persico. "Le difese aeree stanno rispondendo ad attacchi ostili di droni e missili", si legge in un messaggio diffuso su X, in cui si invita la popolazione a seguire le indicazioni di sicurezza diramate dalle autorità di Kuwait City.