Stando all’analisi di Bloomberg Intelligence la copertura finanziaria operata dalle compagnie di volo per compensare i rincari del carburante è destinata a incontrare maggiori ostacoli nel 2027 se la guerra tra Stati Uniti e Iran dovesse continuare. Con il perdurare dell’incertezza relativa al traffico marittimo attraverso Hormuz e altri punti nevralgici globali - come gli stretti di Suez o di Bab el-Mendeb sotto minaccia degli attacchi Houthi - sarebbe a quel punto inevitabile un aumento dei prezzi sui contratti per le forniture destinate agli aerei. Le stime per il prossimo anno indicano prezzi superiori del 38% rispetto al 2025 causati da una crescita, pari al 24%, sul costo del greggio e di un allargamento del 70% dello spread sulla raffinazione.

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