Fondi pensione, conviene iniziare a 50 o 55 anni? Le simulazioni

Per il cinquantenne, la pensione pubblica stimata è pari a circa 26.600 euro netti l’anno in caso di uscita anticipata e a 27.843 euro con la pensione di vecchiaia, con tassi di sostituzione netti rispettivamente intorno al 71,1% e all’84,7%. Per il cinquantacinquenne, le stime indicano circa 21.215 euro netti con il pensionamento anticipato e 26.447 euro con quello di vecchiaia, corrispondenti a tassi di sostituzione del 72,6% e dell’82,6%. L’integrazione può quindi contribuire a ridurre la distanza tra ultimo reddito da lavoro e pensione. Nel caso del cinquantenne che raggiunge la pensione di vecchiaia, per esempio, il montante della previdenza complementare può arrivare a circa 109.544 euro lordi, con una rendita annua netta stimata in 4.531 euro. Per lo stesso lavoratore, uscendo anticipatamente, il montante complessivo può raggiungere circa 81.067 euro, con una rendita netta annua di circa 2.007 euro, considerando le diverse modalità di contribuzione. Anche per il cinquantacinquenne emergono differenze: alla pensione anticipata il montante può arrivare a circa 56.061 euro, mentre con l’uscita per vecchiaia si raggiungono circa 76.260 euro, con una rendita netta annua rispettivamente di circa 2.942 e 2.919 euro negli scenari indicati.