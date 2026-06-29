Fondi pensione, cosa cambia dal 1° luglio: le nuove regole per i lavoratoriEconomia
Introduzione
A partire dal 1° luglio 2026 diventano operative le nuove disposizioni sulla previdenza complementare previste dalla legge di Bilancio 2026. La riforma introduce importanti cambiamenti con l'obiettivo di incentivare la diffusione dei fondi pensione e rendere più flessibile la gestione delle prestazioni future. Vediamo cosa cambia.
Quello che devi sapere
Le tre novità
Cominciamo col dire che le principali novità riguardano tre aspetti fondamentali. Il primo è l'introduzione dell'iscrizione automatica ai fondi pensione per i lavoratori al loro primo impiego nel settore privato. Il secondo è l'introduzione di nuove regole relative alla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) verso la previdenza complementare. Il terzo è l'ampliamento delle modalità con cui sarà possibile ricevere le prestazioni pensionistiche complementari una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento.
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L'adesione automatica
Dal 1° luglio 2026, i lavoratori dipendenti del settore privato che iniziano la loro prima esperienza lavorativa saranno iscritti automaticamente a una forma di previdenza complementare fin dal momento dell'assunzione. Qualora il Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) non individui un fondo pensione di riferimento, l'iscrizione sarà effettuata al fondo Cometa.
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Si può non aderire?
L'adesione decorre dal primo giorno di lavoro e consente al dipendente di beneficiare delle opportunità offerte dalla previdenza complementare. Tuttavia, il lavoratore mantiene il diritto di non aderire: la rinuncia può essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro.
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Cosa comporta l'adesione
Se l'iscrizione viene confermata, il Tfr maturato nel corso dell'attività lavorativa sarà destinato al fondo pensione. Inoltre, quando previsto dal Contratto collettivo applicato, il datore di lavoro verserà un contributo aggiuntivo a favore del lavoratore. Questo contributo rappresenta un beneficio economico derivante dalla contrattazione collettiva e contribuisce ad aumentare il capitale destinato alla pensione integrativa. In alcuni casi è previsto anche un contributo a carico del lavoratore, secondo quanto stabilito dal contratto di riferimento.
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Se ho avuto lavori precedenti?
Per chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro non cambia in automatico nulla. Rimangono valide le decisioni prese in passato: chi era già iscritto a un fondo pensione e vi destinava il Tfr continuerà a mantenere tale scelta anche in caso di una nuova assunzione. Al contrario, se il Tfr era rimasto in azienda o conferito al Fondo di Tesoreria dell'Inps, continuerà a essere gestito con le stesse modalità, salvo una diversa decisione del lavoratore. Infine, la disciplina dell'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro con una durata non superiore a due mesi, che restano esclusi da questo meccanismo.
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Le prestazioni erogate dai fondi
Dal 1° luglio 2026 vengono introdotte importanti novità anche per quanto riguarda le prestazioni erogate dai fondi pensione al termine della carriera lavorativa. La riforma amplia le modalità con cui il capitale accumulato potrà essere utilizzato, offrendo ai futuri pensionati una maggiore flessibilità nella scelta della soluzione più adatta alle proprie esigenze.
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È tutto liquidabile in capitale?
Rimane comunque la possibilità di ottenere l'intera posizione individuale in un'unica soluzione, sotto forma di capitale, nei casi in cui l'importo maturato non raggiunga la soglia prevista dalla normativa. Tale limite varia in base a diversi fattori, tra cui il genere e l'età del lavoratore al momento del pensionamento. Per conoscere con precisione quale sia la soglia applicabile alla propria situazione è opportuno rivolgersi al fondo pensione di appartenenza oppure a un'organizzazione sindacale. Nonostante queste nuove possibilità, la funzione principale della previdenza complementare non cambia: il suo obiettivo resta quello di integrare la pensione pubblica, garantendo un sostegno economico aggiuntivo durante gli anni della pensione.
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Le nuove modalità di erogazione
La riforma amplia anche le possibilità di scelta riguardo alle modalità con cui verranno erogate le prestazioni della previdenza complementare. Oltre alla tradizionale rendita vitalizia, il lavoratore potrà optare per soluzioni più flessibili, pensate per rispondere a esigenze personali differenti. Tra le nuove opzioni rientrano le rendite temporanee, che garantiscono un reddito per un periodo di tempo prestabilito, le prestazioni programmate o frazionate, che consentono di ricevere il capitale attraverso pagamenti periodici, e le formule miste, che prevedono l'erogazione iniziale di una parte del capitale seguita dalla corresponsione di una rendita. Grazie a queste nuove modalità, ogni iscritto potrà scegliere la soluzione più adatta alla propria situazione economica e alle proprie necessità, rendendo l'utilizzo del capitale accumulato nel fondo pensione più flessibile e personalizzabile.
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Le tutele per le nuove prestazioni
Le nuove modalità di erogazione delle prestazioni continueranno a essere soggette alle stesse regole di protezione già previste per la previdenza complementare. In particolare, anche queste somme resteranno sottoposte ai limiti che riguardano la loro cedibilità, il sequestro e il pignoramento, così come avviene per le prestazioni pensionistiche tradizionali dei fondi. Questa continuità normativa ha lo scopo di garantire un elevato livello di sicurezza per il capitale accumulato durante la vita lavorativa. In questo modo si rafforza la funzione previdenziale del sistema, assicurando che le risorse destinate alla pensione integrativa rimangano protette e finalizzate esclusivamente al sostegno economico del lavoratore nella fase post-lavorativa.
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