Per chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro non cambia in automatico nulla. Rimangono valide le decisioni prese in passato: chi era già iscritto a un fondo pensione e vi destinava il Tfr continuerà a mantenere tale scelta anche in caso di una nuova assunzione. Al contrario, se il Tfr era rimasto in azienda o conferito al Fondo di Tesoreria dell'Inps, continuerà a essere gestito con le stesse modalità, salvo una diversa decisione del lavoratore. Infine, la disciplina dell'adesione automatica non si applica ai rapporti di lavoro con una durata non superiore a due mesi, che restano esclusi da questo meccanismo.

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