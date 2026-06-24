E poi c’è il capitolo dell’Arbitro dei fondi pensione: la nuova figura, come spiegato dal Sole 24Ore, è stata prevista dal decreto Pnrr del febbraio di quest’anno. Si tratterà, spiega il quotidiano, di in organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito pensionistico, come quelli che esistono presso Bankitalia, Consob e Ivass, dove sono rispettivamente operativi l’Abf (Arbitro Bancario Finanziario), l’Acf (Arbitro per le Controversie Finanziarie) e l’Aas (Arbitro Assicurativo). L’ambito di competenza dell’Arbitro previdenziale includerà i fondi sanitari e le società di mutuo soccorso - che sono da poco entrati nel perimetro di vigilanza Covip - gli strumenti di previdenza complementare e le Casse di previdenza che pagano le pensioni ai professionisti. Il presidente della Covip Mario Pepe ha fatto sapere che l’Arbitro dovrebbe diventare operativo entro la fine del 2026 o nei primi mesi del 2027.