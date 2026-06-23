Introduzione

La lotteria degli scontrini è la lotteria gratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, al fine - viene spiegato sul sito ufficiale - "di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente". Non consentono di partecipare alla lotteria: gli acquisti di importo inferiore a un euro, gli acquisti effettuati online e quelli effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Nel 2025 la lotteria degli scontrini ha assegnato montepremi totali pari a 36,5 milioni di euro per i partecipanti e 7,3 milioni per gli esercenti. Chi vuole partecipare deve essere maggiorenne e residente in Italia, generare il codice lotteria sul sito dedicato e mostrarlo agli esercenti aderenti al programma al momento di ogni acquisto effettuato con pagamento elettronico.