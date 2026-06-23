Lotteria scontrini 2026, proseguono le estrazioni: come funziona e quali sono i premiEconomia
Introduzione
La lotteria degli scontrini è la lotteria gratuita collegata al programma ITALIA CASHLESS messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata, al fine - viene spiegato sul sito ufficiale - "di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente". Non consentono di partecipare alla lotteria: gli acquisti di importo inferiore a un euro, gli acquisti effettuati online e quelli effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Nel 2025 la lotteria degli scontrini ha assegnato montepremi totali pari a 36,5 milioni di euro per i partecipanti e 7,3 milioni per gli esercenti. Chi vuole partecipare deve essere maggiorenne e residente in Italia, generare il codice lotteria sul sito dedicato e mostrarlo agli esercenti aderenti al programma al momento di ogni acquisto effettuato con pagamento elettronico.
Quello che devi sapere
Come funziona la lotteria degli scontrini
Ogni volta che si effettua una spesa (pari o superiore ad un euro) utilizzando i propri strumenti di pagamento elettronico, al momento dell’acquisto bisogna mostrare il proprio codice lotteria all’esercente e chiederne l’abbinamento allo scontrino elettronico da trasmettere al nuovo sistema lotteria. Ogni scontrino associato al codice lotteria fa ottenere al consumatore un biglietto virtuale per ogni euro speso.
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Cosa succede se si spendono 10 euro
Per fare un esempio, se si spendono 10 euro si avranno 10 biglietti virtuali, se se ne spendono 45 si avranno 45 biglietti virtuali e così via, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro; 10 scontrini possono quindi far ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.
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Chi può partecipare alla lotteria degli scontrini
Possono partecipare alla lotteria tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che si siano procurate il codice lotteria e utilizzino strumenti di pagamento elettronico per acquisti di beni o servizi presso esercizi commerciali al dettaglio. Nell’area pubblica del "Portale Lotteria" si trova una sezione denominata "Partecipa Ora" in cui si può inserire il codice fiscale e visualizzare il codice lotteria. Si può ottenere il codice lotteria anche direttamente dall’area riservata del "Portale Lotteria".
Quali sono i premi
Le estrazioni sono effettuate con tre cadenze. Quelle settimanali consegnano 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti. Le mensili danno 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti. Quella annuale prevede un premio di 5 milioni di euro per l’acquirente e un premio di 1 milione di euro per l’esercente.
Quando avvengono le estrazioni
Le estrazioni mensili vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente. Se il secondo giovedì del mese coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. Le estrazioni settimanali si tengono ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Se la giornata di estrazione coincide con una festività nazionale, l’estrazione è rinviata al primo giorno feriale successivo. L'estrazione annuale si tiene ogni anno in una data individuata con provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria dal 1° gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre dell’anno precedente.
Come riscuotere i premi
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica la vincita tramite PEC o raccomandata AR, garantendo in ogni momento la riservatezza dell’identità del vincitore e segnalando l’obbligo di recarsi - entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione - presso l’ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. Lì va effettuata l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli effettua il pagamento dei premi esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.
Premi non più reclamabili
I premi non saranno più reclamabili trascorsi novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati nel termine previsto, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all’Erario.
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