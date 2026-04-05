Riconosciuto inizialmente solo ai lavoratori che raggiungevano i requisiti per la pensione anticipata flessibile, la cosiddetta Quota 103, nel 2025 il bonus Giorgetti è stato esteso anche alla platea di lavoratori in diritto di richiedere la pensione anticipata contributiva. L’ultima Manovra ha tuttavia stabilito l’interruzione di Quota 103 al 31 dicembre 2025 e dunque l’incentivo risulta attivo quest’anno solo nel caso in cui si maturino almeno 42 anni (41 per le donne) e 10 mesi di contributi.

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