In particolare, si tratta della detrazione prevista dall’art. 1, comma 6, della legge n. 207/2024, che ha trasformato il taglio del cuneo contributivo in sconto fiscale. La misura, introdotta per i redditi da lavoro compresi tra 20.000 e 40.000 euro annui, prevede fino a mille euro per i redditi più bassi e poi va a scalare. Su questa detrazione l’Inps ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate ed è risultato che era stata riconosciuta dell’Istituto anche in casi in cui non spettava, ad esempio “in presenza di redditi assimilati al lavoro dipendente come le pensioni integrative e indennità sostitutive”. Il chiarimento dell’Agenzia, però, è arrivato quando la detrazione era già stata riconosciuta nel conguaglio a credito del cedolino di marzo: il risultato è che alcuni pensionati hanno ricevuto per errore fino a mille euro in più.