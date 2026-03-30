TFR e TFS, cambiano i tempi di pagamento ma non per tutti: le novità

Introduzione

Sono arrivate novità per quanto concerne il TFS e il TFR: l’Inps ha infatti pubblicato nei giorni scorsi una nuova circolare, che contiene il “quadro aggiornato e riepilogativo della disciplina che regola i termini di liquidazione e pagamento del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto in favore dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni”. Ecco che cosa c’è da sapere.