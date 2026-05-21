Secondo l'ordinamento italiano, rientrano nell'elenco dei grandi invalidi, sia di guerra sia per causa di servizio, i cittadini affetti da patologie e menomazioni fisiche o psichiche che causano la non autosufficienza. Come si legge nel portale Inps il punto di riferimento è in questo caso la tabella E del Testo Unico che riporta tutti i casi di invalidità previsti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, e A-bis). Si tratta, per esempio, di pensionati affetti da cecità bilaterale assoluta, mutilazioni di uno o più arti, lesioni del sistema nervoso centrale o con disturbi neuropsichici che richiedono sorveglianza.