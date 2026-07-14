Carenza carburante aerei, in allerta alcuni aeroporti del Nord Italia

All’inizio di aprile, un Notam aveva segnalato la temporanea indisponibilità di carburante all’aeroporto di Brindisi. Le compagnie aeree erano state invitate a imbarcare nello scalo di partenza una quantità di carburante sufficiente anche per le tratte successive. Le scorte limitate rimaste erano riservate esclusivamente ai voli di Stato, alle operazioni di ricerca e soccorso e ai voli sanitari. La criticità era rientrata nella mattinata del 7 aprile. La vicenda aveva generato preoccupazione soprattutto per la differenza tra il contenuto del Notam, che segnalava l’indisponibilità del carburante, e le rassicurazioni di Aeroporti di Puglia. “Al momento non c'è alcuna emergenza per quanto riguarda la disponibilità di carburante negli scali pugliesi”, aveva assicurato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “La situazione è sotto controllo, anche e soprattutto a Brindisi, e non c’è alcun motivo per creare preoccupazioni o allarmismi. Le forniture di carburante continuano regolarmente e non c'è alcun rischio di carenza imminente", aveva aggiunto.