Sanzioni Usa all'Iran, conseguenze sull'economia e il ruolo della Cina

In ogni caso, al di là dei proclami e dei toni duri utilizzati, Bessent non ha offerto molti dettagli su questo intervento economico. Il segretario del Tesoro ha spiegato che gli Stati Uniti sono concentrati su cinque aree che rappresentano la linfa vitale dell'Iran, dagli asset digitali alla tecnologia, passando per l'aviazione e il trasporto marittimo. Nei confronti di tali settori sono già state imposte nuove sanzioni: tuttavia quali effetti ulteriori la stretta avrà su un'economia iraniana già in crisi e alle prese con il rial ai minimi storici rispetto al dollaro, non è ancora chiaro.