Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pedro Sanchez: Cina faccia di più per fermare guerre in Iran e Ucraina

Mondo

Intervenendo all'Università di Tsinghua, a Pechino, nel primo appuntamento ufficiale della sua visita, il premier spagnolo ha sottolineato che senza la collaborazione delle grandi potenze, a partire dalla Cina, non è possibile costruire un ordine internazionale stabile ed equilibrato

ascolta articolo

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha invitato la Cina a svolgere un ruolo più incisivo nel rafforzamento del sistema multilaterale, chiedendo a Pechino di contribuire al rispetto del diritto internazionale e alla fine dei conflitti, dall'Iran all'Ucraina, fino a Libano, Gaza e Cisgiordania. Intervenendo all'Università di Tsinghua, a Pechino, nel primo appuntamento ufficiale della sua visita, Sanchez ha sottolineato che senza la collaborazione delle grandi potenze, a partire dalla Cina, non è possibile costruire un ordine internazionale stabile ed equilibrato. "La Cina fa molto, e lo apprezziamo, ma può fare di più chiedendo il rispetto del diritto internazionale e la fine dei conflitti", ha affermato. Il premier ha collegato il tema anche al fallimento dei negoziati tra Stati Uniti e Iran nel fine settimana, ribadendo che il diritto internazionale resta la base dell'ordine globale e che Europa e Cina possono svolgere un ruolo decisivo per garantirne il rispetto.

Sanchez ha quindi evidenziato il ruolo dell'Europa come attore centrale per stabilità, prosperità e pace, sostenendo che senza un'Europa unita non puo' esistere un ordine internazionale stabile, così come senza il contributo della Cina. Nel suo intervento ha inoltre sottolineato il peso crescente di Pechino, primo esportatore mondiale di beni e tra i principali attori nei servizi, evidenziandone il ruolo nella lotta al cambiamento climatico e nella riduzione della povertà. "La Cina è chiamata a svolgere un ruolo essenziale nel futuro del mondo", ha detto. Secondo Sanchez, l'attuale fase globale non rappresenta un semplice trasferimento di egemonia, ma una moltiplicazione dei poli di potere e prosperità. Una visione multipolare che, ha aggiunto, la Spagna sostiene puntando su cooperazione e dialogo, anche con Paesi come Brasile, India, Sudafrica e Messico. Perché questo equilibrio funzioni, ha aggiunto, servono relazioni commerciali più equilibrate e reciproche, oltre a un maggiore impegno delle grandi potenze nella gestione dei beni pubblici globali, dalla lotta al cambiamento climatico alla sicurezza. Ha infine invitato Pechino a non sottovalutare il peso dell'Unione europea, definita il più grande blocco commerciale al mondo e una delle principali economie globali. 

Mondo: Ultime notizie

Trump annuncia il blocco dei porti iraniani da oggi alle 16. LIVE

live Mondo

"Gli Stati Uniti bloccheranno le navi in entrata o uscita dai porti iraniani il 13 aprile alle 10...

Ucraina, fine tregua Pasqua. Mosca e Kiev si accusano: violazioni LIVE

live Mondo

Con lo scoccare della mezzanotte a Kiev e a Mosca - le 23 italiane - la tregua di Pasqua tra...

Iran, il piano dei Volenterosi per Hormuz: cosa sappiamo finora

Mondo

È salito a oltre 40 il numero degli aderenti alla Coalizione dei Volenterosi per Hormuz,...

Trump contro il Papa: "È debole, mi deve ringraziare se è al Vaticano"

Mondo

Il presidente Usa attacca il papa in un post su Truth. "Parla della paura nei confronti...

Elezioni Ungheria, Magyar ha vinto. Orban: "Risultato doloroso"

Mondo

Oltre 8,1 milioni di cittadini ungheresi sono stati chiamati al voto per queste storiche elezioni...

BUDAPEST, HUNGARY - APRIL 12: Peter Magyar (C), lead candidate of the Tisza party, speaks to supporters after polling stations closed during Hungarian parliamentary elections on April 12, 2026 in Budapest, Hungary. Magyar, who has gone into the election with a substantial lead in polls, is seeking to unseat Prime Minister Viktor Orban. (Photo by Janos Kummer/Getty Images)

Mondo: I più letti