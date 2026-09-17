Ricchezza famiglie, in Italia cresce meno che nell’Eurozona: i dati

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Ricchezza famiglie, Italia indietro rispetto all’Eurozona: i dati su redditi e risparmi

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

La ricchezza delle famiglie italiane aumenta a un ritmo decisamente più contenuto rispetto a quello registrato nelle principali economie dell’Eurozona. A pesare è soprattutto la dinamica dei redditi, che nell’ultimo decennio hanno registrato incrementi inferiori rispetto a Germania, Francia e Spagna. Il risultato è una progressiva riduzione della capacità di accumulo e un patrimonio sempre più concentrato nelle fasce economicamente più forti. È quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione Fiba di First Cisl, presentata a Roma sulla base dei dati Bce ed Eurostat.

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Quello che devi sapere

Il confronto con l’Europa

Alla fine del 2025 il patrimonio netto delle famiglie italiane ammontava complessivamente a 11.333 miliardi di euro. In Germania il valore raggiungeva 19.867 miliardi, in Francia 14.054 miliardi e in Spagna 8.484 miliardi. Nello stesso anno, la ricchezza netta dell’intera area euro si attestava a 68.521 miliardi. Il divario emerge soprattutto osservando l'evoluzione nell'arco di dieci anni. Dal 2015 al 2025 il patrimonio delle famiglie italiane è cresciuto del 22,8%, mentre in Germania l'aumento è stato dell'87,3%, in Francia del 42% e in Spagna del 56,6%. La conseguenza è stata una diminuzione del contributo italiano alla ricchezza complessiva dell’Eurozona: la quota detenuta dalle famiglie del nostro Paese è passata dal 21,7% del 2015 al 16,5% del 2025.

 

Per approfondire: Soldi, 56% degli italiani ha risparmiato nel 2026. Casa investimento preferito, ma in calo

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Il ruolo degli investimenti finanziari

Dei 2.107 miliardi di euro di incremento complessivo registrato in Italia nell'arco del decennio, circa 937 miliardi, pari al 45%, sono riconducibili ad azioni non quotate e ad altre partecipazioni societarie. Questa componente è aumentata del 102,7% ed è risultata posseduta quasi interamente, per il 98,3%, dal 10% delle famiglie più ricche. L'aumento, inoltre, non si è distribuito uniformemente nel periodo considerato: una parte consistente della crescita si è concentrata tra il 2020 e il 2025.

 

Per approfondire: Nel 2025 numero record di nuovi milionari: i dati del Global Wealth Report 2026

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Ritardo nella crescita del reddito

La minore espansione del patrimonio va collegata anche alla debole crescita del reddito disponibile delle famiglie. Tra il 2015 e il 2025 quello lordo italiano è salito da 1.132,8 a 1.455 miliardi di euro, con un incremento complessivo del 28,4%. Negli stessi dieci anni, però, la Germania ha registrato una crescita del 48,3%, la Francia del 41,1% e la Spagna del 53,8%. Anche in questo caso l'incremento italiano si è concentrato soprattutto nella seconda metà del periodo, a partire dal 2020.

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Diminuisce il risparmio

La più contenuta crescita dei redditi si riflette anche sulla capacità delle famiglie di mettere da parte denaro. Nel 2015 il risparmio lordo degli italiani ammontava a 125,7 miliardi di euro; dieci anni dopo era arrivato a 161,1 miliardi, con una variazione del 28,2%. L'incremento risulta molto più consistente negli altri grandi Paesi europei: +64,4% in Germania, +80,7% in Francia e +134,2% in Spagna. Nel 2025 il tasso di risparmio lordo delle famiglie italiane si è fermato al 10,7%, il valore più basso tra i principali Paesi considerati e al di sotto della media dell'Eurozona, pari al 14,32%. In Germania il dato raggiunge il 19,2%, in Francia il 17,2% e in Spagna l'11,9%.

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Gli immobili valgono meno

Anche il mercato immobiliare ha contribuito alla distanza rispetto alle altre economie europee. La casa rimane comunque una componente centrale del patrimonio degli italiani: secondo l'Istat, circa il 74% delle famiglie vive in un'abitazione di proprietà. Gli immobili rappresentano il 46% della ricchezza lorda complessiva delle famiglie italiane, contro il 56,9% della media dell'area euro. Anche l'andamento dei prezzi mostra una crescita più contenuta. Ponendo pari a 100 il valore del 2015, nel 2025 l'indice dei prezzi delle abitazioni italiane, calcolato sulla base delle compravendite, ha raggiunto quota 116,1. Nello stesso periodo l'Eurozona è arrivata a 153,7, con la Germania a 152,7, la Francia a 127,3 e la Spagna a 180,6.

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La ricchezza si concentra

A fronte della crescita complessivamente più debole, la distribuzione del patrimonio è diventata progressivamente più squilibrata. Nel 2010 il 10% delle famiglie più ricche possedeva il 52% della ricchezza netta italiana. Quindici anni dopo la quota è salita al 60,6%. Ancora maggiore è stata la variazione registrata al vertice della distribuzione. Il 5% più facoltoso è passato dal detenere il 39,9% della ricchezza nazionale nel 2010 al 50,2% nel 2025, con un aumento superiore ai dieci punti percentuali. Si tratta della quota più elevata nell'Eurozona, fatta eccezione per Austria e Lettonia.

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Portafogli molto diversi

La distribuzione delle attività finanziarie evidenzia forti differenze tra le fasce della popolazione. Il 10% più ricco possiede il 43,4% dei depositi, il 76,7% dei titoli di debito, il 93,3% delle azioni quotate, l’82,5% dei fondi comuni, il 76,9% delle assicurazioni sulla vita e il 98,3% delle azioni non quotate e delle altre partecipazioni. La concentrazione è quindi particolarmente elevata negli investimenti finanziari. Al contrario, i cinque decili meno abbienti detengono il 37,9% dell’indebitamento complessivo. Per il decile più povero, il rapporto tra debiti e ricchezza lorda raggiunge il 95,6%, comunque al di sotto dei valori registrati nella maggior parte dell’Eurozona, dove la ricchezza della stessa fascia è negativa.

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Il debito delle famiglie

Nel complesso, l'indebitamento delle famiglie italiane ammontava a 804,7 miliardi di euro nel 2025, pari al 10,2% del debito complessivo dell'Eurozona, che raggiungeva 7.927,7 miliardi. La quota italiana è inferiore a quella di Germania e Francia, rispettivamente al 27,4% e al 22,2%, mentre la Spagna si colloca al 9,1%. Anche rispetto al passato il peso dell'Italia si è ridotto: nel 2015 rappresentava l'11,1% del totale dell'area euro.

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La proposta della Cisl

Secondo la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, la ricchezza italiana si è progressivamente concentrata: oggi il 5% più ricco, circa 1,3 milioni di famiglie, ne possiede il 50%, contro il 40% del 2010, mentre la metà meno abbiente dispone di poco più del 7%. Per Riccardo Colombani, segretario generale nazionale di First Cisl, senza una crescita duratura del Pil e delle retribuzioni il divario rischia di aumentare. Il sindacato propone quindi una politica dei redditi per rafforzare il valore economico del lavoro e un fondo nazionale per sostenere l’economia reale, con garanzie pubbliche, limiti alle somme e alla durata degli investimenti e gestione affidata alla regia di Cassa depositi e prestiti.

 

Per approfondire: Ricchezza famiglie italiane a 6.500 miliardi, più investimenti e assicurazioni. Il report

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