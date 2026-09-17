Ricchezza famiglie, in Italia cresce meno che nell’Eurozona: i dati

Dei 2.107 miliardi di euro di incremento complessivo registrato in Italia nell'arco del decennio, circa 937 miliardi, pari al 45%, sono riconducibili ad azioni non quotate e ad altre partecipazioni societarie. Questa componente è aumentata del 102,7% ed è risultata posseduta quasi interamente, per il 98,3%, dal 10% delle famiglie più ricche. L'aumento, inoltre, non si è distribuito uniformemente nel periodo considerato: una parte consistente della crescita si è concentrata tra il 2020 e il 2025.

Per approfondire: Nel 2025 numero record di nuovi milionari: i dati del Global Wealth Report 2026