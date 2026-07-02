Nel 2025 numero record di nuovi milionari: i dati del Global Wealth Report 2026Economia
Introduzione
Secondo il Global Wealth Report 2026, della banca svizzera UBS, quasi un milione di persone è diventato milionario nel 2025, al ritmo di 2.680 nuovi milionari al giorno. La crescita della ricchezza privata ha raggiunto il ritmo più sostenuto dal 2017, con gli Stati Uniti che hanno concentrato quasi la metà dei nuovi milionari entrati nel club dei patrimoni milionari. Seguono Cina, Giappone, Germania, Regno Unito e Francia. L’Italia occupa il decimo posto davanti alla Spagna. La crescita percentuale più alta, invece, si è registrata nei Paesi dell’Europa orientale, con la Lituania in testa con un +8%.
Lo studio prende in esame il patrimonio netto, sommando le attività finanziarie e non finanziarie, soprattutto gli immobili, e sottraendo le passività. Per rendere confrontabili i dati tra i diversi Paesi, tutti i valori sono espressi in dollari. Ecco tutti i dettagli.
Quello che devi sapere
La crescita della ricchezza globale
Prima di tutto il rapporto precisa che essere milionari in dollari non significa necessariamente avere un milione depositato in banca o investito in strumenti finanziari: per la maggior parte delle famiglie la voce principale del patrimonio è rappresentata dall'abitazione di proprietà.
Basato su un campione di 56 Paesi, lo studio evidenzia che la ricchezza personale globale, considerando tutte le fasce patrimoniali, è cresciuta del 10,8% nel 2025, segnando il ritmo di crescita più elevato dal 2017. Secondo UBS, il risultato è stato favorito dalla solidità dei mercati finanziari e dall'aumento del valore degli attivi non finanziari, in particolare degli immobili.
La banca sottolinea tuttavia che i benefici non sono stati distribuiti in modo uniforme tra le diverse aree geografiche e le varie fasce di patrimonio. La crescita è stata particolarmente marcata tra i patrimoni superiori ai 5 milioni di dollari.
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Le diverse aree geografiche
Secondo il Global Wealth Report 2026 di UBS, la crescita di ricchezza più sostenuta si è registrata in Europa, Medio Oriente e Africa (+17,5%), seguita dalle Americhe (+8,5%) e dall'Asia-Pacifico (+5,9%), con disparità in parte spiegate dalle oscillazioni valutarie, in particolare dal calo del dollaro.
"La ricchezza globale sta evolvendo rapidamente, con una crescita sempre più influenzata dal cambiamento delle condizioni economiche, dall'evoluzione tecnologica e dalle nuove opportunità che si presentano nei vari mercati", ha commentato Iqbal Khan, Co-President UBS Global Wealth Management.
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I milionari nel mondo
Oggi si contano circa 57,5 milioni di milionari in dollari nel mondo. E, a livello globale, nel 2025 sono nati quasi un milione di nuovi milionari in dollari, al ritmo di oltre 2.600 al giorno: gli Stati Uniti da soli rappresentano quasi la metà di questa crescita, con oltre 440.000 nuovi milionari. Oltre la metà della ricchezza personale mondiale resta concentrata tra Stati Uniti e Cina continentale.
La classifica della ricchezza media
Invece, nella classifica della ricchezza media per adulto (dove pesa molto il numero di multimilionari), la Svizzera si conferma al primo posto con 910.382 dollari, davanti agli Stati Uniti (696.277 dollari) e al Lussemburgo (654.732 dollari). La Francia occupa il quindicesimo posto con una ricchezza media di 341.359 dollari per adulto, preceduta dalla Germania (346.613 dollari) e seguita da Taiwan (332.533 dollari). L'Italia è alla posizione numero 23 (279,439 dollari).
La situazione in Italia
Se si guarda solo all'Italia, emerge un quadro di sostanziale stagnazione: la ricchezza media per adulto, misurata in valuta locale al netto dell'inflazione, è rimasta ferma dall'inizio del decennio, mentre quella mediana è cresciuta solo del 3,3%. Il patrimonio lordo personale italiano è composto poco oltre la metà da asset finanziari, con un livello di debito inferiore al 9%, comparativamente basso nel panorama internazionale. Quasi la metà degli adulti italiani ha un patrimonio netto compreso tra 100.000 e un milione di dollari, mentre il 2,5% degli adulti possiede oltre un milione di dollari, detenendo collettivamente quasi il 30% della ricchezza nazionale. Nel 2025 il numero di milionari in dollari italiani è salito del 2,4%, pari a circa 28.600 persone in più, raggiungendo quota 1,235 milioni di individui.
Cosa dicono gli altri dati
Sempre rimanendo sull'Italia, poi, bisogna considerare che la ricchezza netta delle famiglie italiane continua ad aumentare: a fine 2025 ha raggiunto 12.326 miliardi, pari a 8,5 volte il reddito disponibile (8,3 nel 2024). A trainare l'aumento è soprattutto la ricchezza finanziaria lorda, cresciuta del 7,4% a quota 6.500 miliardi, grazie alla forte rivalutazione delle azioni e delle partecipazioni in imprese residenti in Italia. Il rapporto tra attività finanziarie e reddito disponibile è salito a 4,5, un valore elevato sia nel confronto internazionale sia in prospettiva storica, come certificato dai dati di Bankitalia a inizio giugno.
Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, in particolare, l'invecchiamento della popolazione sta modificando profondamente la distribuzione della ricchezza. Tra il 1991 e il 2022, la quota di famiglie in cui il percettore del reddito principale ha meno di 36 anni si è ridotta dal 16 al 6%, mentre quella in cui ha più di 65 anni è aumentata di circa 5 punti percentuali, al 28%. Parallelamente, la quota di ricchezza detenuta dalle famiglie più anziane è quasi raddoppiata, arrivando al 32%, mentre quella delle famiglie più giovani è scesa dal 13 al 4%.
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