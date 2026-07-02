Sempre rimanendo sull'Italia, poi, bisogna considerare che la ricchezza netta delle famiglie italiane continua ad aumentare: a fine 2025 ha raggiunto 12.326 miliardi, pari a 8,5 volte il reddito disponibile (8,3 nel 2024). A trainare l'aumento è soprattutto la ricchezza finanziaria lorda, cresciuta del 7,4% a quota 6.500 miliardi, grazie alla forte rivalutazione delle azioni e delle partecipazioni in imprese residenti in Italia. Il rapporto tra attività finanziarie e reddito disponibile è salito a 4,5, un valore elevato sia nel confronto internazionale sia in prospettiva storica, come certificato dai dati di Bankitalia a inizio giugno.

Secondo la relazione annuale della Banca d'Italia, in particolare, l'invecchiamento della popolazione sta modificando profondamente la distribuzione della ricchezza. Tra il 1991 e il 2022, la quota di famiglie in cui il percettore del reddito principale ha meno di 36 anni si è ridotta dal 16 al 6%, mentre quella in cui ha più di 65 anni è aumentata di circa 5 punti percentuali, al 28%. Parallelamente, la quota di ricchezza detenuta dalle famiglie più anziane è quasi raddoppiata, arrivando al 32%, mentre quella delle famiglie più giovani è scesa dal 13 al 4%.

Per approfondire:

Bankitalia, cresce divario in ricchezza delle famiglie: raddoppia per quelle più anziane