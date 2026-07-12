Ricchezza famiglie a 6.500 miliardi: più investimenti e assicurazioni

I dati sulle consistenze patrimoniali degli italiani riflettono sia gli investimenti effettuati dalle famiglie nel periodo considerato sia l'andamento dei mercati finanziari, che ha contribuito alla valorizzazione delle attività già presenti nei portafogli. In termini percentuali, l’incremento principale riguarda le obbligazioni, come Btp e Bot, salite in dodici mesi di quasi 28 miliardi passando da 495,9 a 523,6 miliardi, +5,6%. In crescita sono inoltre i fondi comuni che salgono da 689,1 a 901,9 miliardi, +30,8% rispetto al 2020, e le polizze assicurative, salite da 1.128,4 a 1.174,4 miliardi, quattro punti in più in un solo anno.