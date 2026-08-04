Viaggi in treno ad agosto, 10 tratte in Europa più veloci rispetto all’aereo. ClassificaEconomia
Introduzione
Come evidenzia una ricerca del portale specializzato Omio, in Europa crescono gli spostamenti in treno, con le prenotazioni che in un anno registrano un balzo pari al 32%, una crescita ad un ritmo di tre volte superiore rispetto ai voli. Il caro-carburante, frutto delle tensioni geopolitiche, ma anche i continui cambi di regole relative all’imbarco dei bagagli e alle procedure di sicurezza stanno modificando le preferenze dei viaggiatori in cerca di soluzioni quanto più rapide ma allo stesso tempo economiche. Ecco su quali tratte i treni risultano più convenienti rispetto agli aerei.
Quello che devi sapere
Lo studio
L’analisi della piattaforma di viaggi online, basata su mille operatori che gestiscono i collegamenti tra 25 città turistiche del Vecchio Continente, tiene conto di vari parametri: dai prezzi dei biglietti ai tempi complessivi di viaggio, fino all’accessibilità dei centri urbani. Nel caso di tariffe aeree a prima vista vantaggiose vanno quasi sempre aggiunti i costi extra di treni, metro o bus necessari per spostarsi dallo scalo fino al centro città.
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Impatto ambientale
Tra i criteri considerati nel confronto tra treni e aerei rientrano poi il tempo medio impiegato per effettuare il check-in, per passare i controlli ai varchi di sicurezza, per l'attesa dell’imbarco e il successivo sbarco dall’aeromobile e per il ritiro del proprio bagaglio. Nelle tratte considerate ,lo studio giunge alla conclusione che i passeggeri a bordo di convogli ferroviari ad alta velocità arrivano a destinazione più rapidamente, inquinano meno e beneficiano (quasi sempre) di un risparmio di spesa.
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10° - Madrid-Siviglia
Al decimo posto nella classifica delle tratte più rapide in treno nel mese di agosto (rispetto all'aereo) si piazza la Madrid-Siviglia. Il collegamento ferroviario tra la capitale e la principale città dell’Andalusia richiede in media 170 minuti, rispetto ai 250 del volo, con un risparmio complessivo di 80 minuti. Netto è anche il vantaggio economico per un biglietto di sola andata: 10,51 euro rispetto ai 36,96 del volo, pari al 73% in meno.
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9° - Londra-Bruxelles
Secondo l’analisi Omio la rapidità su rotaia copre anche i collegamenti tra il Vecchio Continente e il Regno Unito. Ne è una prova la Londra-Bruxelles che richiede in media 125 minuti, 83 in meno rispetto al tempo impiegato per volare da uno dei cinque aeroporti della capitale britannica verso il Belgio. In questo caso, tuttavia, l’aereo resta il mezzo più vantaggioso in termini economici con un biglietto di sola andata da 134 euro, circa 100 euro in meno del treno (230 euro).
8° - Parigi-Lione
Salendo di un gradino, spunta un altro collegamento interno. In Francia, ci vogliono in media 132 minuti per andare da Parigi a Lione sul TGV mentre ne servono 218 via aereo. La differenza in questo caso è di 86 minuti e riguarda anche il prezzo: le tariffe ferroviarie ammontano a 47 euro contro i 104 del volo interno.
7° - Madrid-Barcellona
Nell’analisi va tenuto conto anche l’impatto dei prezzi ad agosto, mese di alta stagione per eccellenza dove cresce la quota di viaggiatori che si spostano dalla città verso le località di vacanza. È il caso della tratta Madrid-Barcellona che prevede in media 153 minuti di percorrenza a bordo di un treno ad alta velocità AVE. Mentre tra gli scali di Barajas e El-Prat servono almeno 240 minuti e 49 euro contro i 28 della soluzione ferroviaria.
6° - Roma-Firenze
Nell’analisi trova spazio anche l’Italia, al sesto posto con la tratta Roma-Firenze. In questo caso la soluzione in treno non ha rivali, vista anche la vicinanza geografica tra le due città e un risparmio di tempo che arriva a 97 minuti. Tra la stazione (Termini o Tiburtina) della Capitale e il capoluogo toscano bisogna mettere in conto 108 minuti e una spesa di 28 euro contro i 205 minuti e i 131 euro dell’aereo.
5° - Londra-Parigi
Secondo lo studio Omio tra Londra e Parigi si risparmiano fino a 99 minuti scegliendo l'opzione del treno rispetto all’aereo. L’analisi calcola che ci vogliono 156 minuti per compiere il collegamento che passa attraverso l’Eurotunnel sotto il Canale della Manica, mentre ne occorrono 255 per volare verso Charles De Gaulle oppure Orly. In questo caso, tuttavia, l'opzione aerea risulta più vantaggiosa con una spesa media di 115 euro contro i 196 del treno.
4° - Milano-Firenze
Un gradino sotto il podio si piazza un altro collegamento interno all'Italia: Milano e Firenze sono più vicine con il treno, con un risparmio di 100 minuti netti rispetto al volo. Non esistono infatti collegamenti aerei diretti e qualsiasi soluzione prevede almeno uno scalo. Evidente è anche la differenza di prezzo: 27 euro contro i 197 dell’aereo.
Il podio
Sul podio della classifica trovano spazio le tratte Madrid-Valencia, Francoforte-Colonia e Parigi-Bruxelles, ciascuna con risparmi di tempo che vanno dai 110 fino ai 140 minuti. Il collegamento più conveniente via treno è quello che unisce la capitale francese con quella belga: un’ora e mezza di viaggio a differenza dei 265 minuti richiesti dall’aereo. Sul fronte della spesa complessiva, un biglietto ferroviario di sola andata costa 34 euro contro i 209 necessari per decollare da uno degli scali parigini alla volta di Bruxelles.
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