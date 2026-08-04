Nell’analisi trova spazio anche l’Italia, al sesto posto con la tratta Roma-Firenze. In questo caso la soluzione in treno non ha rivali, vista anche la vicinanza geografica tra le due città e un risparmio di tempo che arriva a 97 minuti. Tra la stazione (Termini o Tiburtina) della Capitale e il capoluogo toscano bisogna mettere in conto 108 minuti e una spesa di 28 euro contro i 205 minuti e i 131 euro dell’aereo.