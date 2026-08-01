Si va inoltre verso la realizzazione di una pagina web dedicata, pubblicata sul sito di Trenitalia, con tutte le principali informazioni utili alla clientela, nei casi di “eventi che comportano criticità alla circolazione ferroviaria”. In concreto, in questa nuova pagina saranno riportate, in maniera puntuale, le indicazioni operative su “modalità, termini e canali disponibili per accedere agli strumenti, di volta in volta, opportuni/necessari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la presentazione della domanda di rimborso o di indennizzo da ritardo”. La pagina sarà strutturata per essere "agevolmente accessibile/raggiungibile dall’utenza, soprattutto tramite i device elettronici come gli smart phone, venendo, ad esempio, richiamata mediante link diretto anche all’interno delle comunicazioni di smart caring, trasmesse ai passeggeri in caso di modifiche al servizio di trasporto acquistato".

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