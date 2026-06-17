Introduzione
Liguria e Veneto potenziano la loro rete ferroviaria e di trasporto pubblico locale in vista dell’estate, per rendere più facile raggiungere le mete turistiche a cittadini e turisti. Ecco tutte le novità, tenendo però a mente che gli orari e le tratte tradizionali, come ogni estate, subiscono variazioni a causa dei vari lavori di ammodernamento da svolgere.
Quello che devi sapere
Il potenziamento dei treni in Liguria
Partendo dalla Liguria, l’offerta estiva di Trenitalia prevede ogni giorno 16 Frecce, 44 collegamenti Intercity e Intercity Notte (verso il Nord e il Sud Italia) e 327 corse dei Regionali.
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Le nuove fermate degli Intercity in Liguria
Fino a domenica 27 settembre, i treni Intercity fermeranno in località che finora non avevano mai toccato. I convogli 653, 659, 675, 681 (attivi sulla relazione Ventimiglia-Milano) vedono il debutto delle fermate a Diano Marina e Taggia Arma (entrambe in provincia di Imperia), mentre i treni 505 (della relazione Ventimiglia-Roma) e 510 (della relazione Salerno-Torino) faranno tappa anche a Monterosso, parte delle Cinque Terre, nel territorio della provincia di La Spezia.
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Più treni regionali (anche di notte)
Per quanto riguarda l’offerta dei Regionali, per tutti i weekend fino al 28 settembre, arrivano due nuovi convogli che collegano Sestri Levante e La Spezia Migliarina, due nuovi convogli che viaggiano tra Recco e Sestri Levante, un nuovo convoglio tra Genova Piazza Principe e Sestri Levante, un nuovo convoglio tra Genova Piazza Principe e Savona e due nuovi convogli tra Savona e Ventimiglia. Ecco i loro orari:
- Sestri Levante – La Spezia Migliarina 01:16 – 02:23;
- La Spezia Migliarina – Sestri Levante 02:40 – 03:49;
- Recco – Sestri Levante 00:02 – 00:45;
- Sestri Levante – Recco 23:08 – 23:51;
- Genova Piazza Principe – Savona 09:14 – 10:25;
- Genova Piazza Principe – Sestri Levante 09:58 – 11:12;
- Savona – Ventimiglia 21:23 – 23:13;
- Ventimiglia – Savona 23:45 – 01:22.
Tra conferme e novità
Vengono poi confermati, fino al 1° novembre, tutti i 46 collegamenti dei 5Terre Express, così come i Treni del Mare in partenza dalla Lombardia, i 18 collegamenti Ponente Line da e per il Piemonte, i 13 collegamenti Sestri Levante – Savona già esistenti, i nove treni prolungati tra Levanto e Sestri Levante e il prolungamento, attivo durante i fine settimane, del treno Regionale 3041 tra Milano Centrale e Alassio.
Lavori in corso - la situazione fino al 19/07 e dal 29/08 al 30/09
C’è però da tenere a mente che dallo scorso 3 giugno e fino al 30 settembre saranno molti i cambiamenti nel traffico tra Genova e Milano e più in generale tra Lombardia, Luguria e Piemonte, a causa dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Po a Bressana Bottarone. Nello specifico, fino al 19 luglio e dal 29 agosto al 30 settembre ci sarà la circolazione a binario unico fra Bressana B. e S. Martino-Cava.
- I treni RE Asti/Alessandria – Milano Centrale circolano regolarmente;
- i treni 2301/2302 e 2303/2304 Alessandria – Milano Certosa sono cancellati nella tratta Voghera – Milano Certosa;
- i treni RE Novi L./Arquata – Milano Greco Pirelli sono cancellati. Fanno eccezione i treni 2309, 2310, 2345, 2348 che circolano regolarmente e il treno 2316 cancellato nella tratta Voghera – Milano Certosa;
- i treni R Piacenza/Stradella – Milano Porta Garibaldi circolano regolarmente. Fanno eccezione i treni 10454 e 10455 che modificano numerazione e subiscono variazioni di orario;
- i treni del Mare circolano regolarmente. Fanno eccezione i treni 3097 e 3096 che subiscono variazioni di orario ed effettuano un percorso alternativo via Novara;
- alcuni treni RV delle relazioni Milano Greco Pirelli – Genova/Sestri Levante sono cancellati nella tratta Milano – Voghera/ Genova P.P./Genova Brignole. Previsto un servizio di autobus sostitutivi di Trenord nelle tratte Pavia – Voghera – Tortona, Bressana B. – Voghera e Tortona – Novi L. – Arquata S.
Dal 20 luglio al 28 agosto
Questa invece la situazione dal 20 luglio al 28 agosto, con circolazione sospesa nelle tratte Pavia – Voghera e Pavia – Pinarolo Po.
- I treni RE Asti/Alessandria – Milano Centrale sono cancellati nella tratta Voghera – Milano;
- i treni RE Novi L./Arquata – Milano Greco Pirelli sono cancellati nella tratta Voghera – Milano ad eccezione dei treni della relazione Milano Greco Pirelli – Tortona che nei giorni festivi sono cancellati;
- i treni R Piacenza/Stradella – Milano Porta Garibaldi sono cancellati nella tratta Pinarolo Po – Milano. Alcuni treni in partenza da Pinarolo Po posticipano di 5 minuti l’orario di partenza al minuto xx.36, alcuni treni in partenza da Stradella anticipano di 5 minuti l’orario al minuto xx.05. Inoltre, i treni 10457 e 10480 circolano tutti i giorni, anziché nei soli giorni feriali;
- i treni RV delle relazioni Milano –Genova/Savona/Alassio/Albenga/Imperia/Ventimiglia/Sestri L. sono cancellati nella tratta Milano – Voghera ed è istituito un servizio bus tra Milano e Voghera/Genova e tra Voghera e Arquata Scrivia oppure effettuano un percorso alternativo con modifiche d’orario e fermate e hanno origine/termine corsa a Milano Rogoredo;
- attivazione nuovi treni nella tratta Pavia – Milano Centrale a cadenzamento orario nella fascia oraria 6.00 ÷ 23.00 (Milano Centrale p. xx.25 – Pavia a. xx.59 – Pavia p. xx.30 – Milano Centrale a. xx.05). Fa eccezione la corsa 7580 (Pavia p.19.25 - Milano Centrale a.20.00);
- Treni del Mare: i treni 14812/3001/3002 e 3003/3004/14891 Saronno – Taggia A. sono cancellati nella tratta Saronno – Voghera; i treni 3005 e 3006 Como S. Giovanni – La Spezia sono cancellati nella tratta Como S. Giovanni – Voghera; i treni 3085/3086 e 3087/3088 Gallarate – Ventimiglia sono cancellati nella tratta Gallarate – Voghera; i treni 3097 e 3096 Milano P. Garibaldi – La Spezia ed effettuano un percorso alternativo via Novara/Alessandria; i treni 3090/3091/3092 e 3093/3094/3095 Bergamo – Ventimiglia effettuano un percorso alternativo via Novara/Alessandria: circolano nella tratta Milano P. Garibaldi – Ventimiglia.
- Previsto un servizio di autobus sostitutivi di Trenord nelle tratte Pavia – Voghera, Voghera – Pizzale Lungavilla, Tortona/Voghera – Milano, Pavia – San Martino Cava/Pinarolo Po/Stradella e di Trenitalia nelle tratte Milano – Voghera/Genova e Voghera – Arquata Scrivia.
Le novità in Veneto: il Treno del Mare Verona-Chioggia
Passando al Veneto, viaggia un Treno del Mare che collega Verona, Legnago e Rovigo con Chioggia, consentendo di raggiungere agevolmente il centro storico cittadino e il litorale. Fino al 3 luglio, il collegamento è attivo sulla tratta Rovigo–Chioggia (con fermate a Adria e Rosolina), in relazione agli interventi infrastrutturali in corso sulla linea Verona–Rovigo. Dal 4 luglio il servizio sarà esteso fino a Verona, con fermate intermedie a Isola della Scala, Cerea, Legnago e Badia Polesine. All’arrivo a Chioggia, i viaggiatori potranno proseguire verso le spiagge grazie a un servizio di bus navetta gratuito messo a disposizione dal Comune.
I treni fermano anche a Mestre Gazzera
Sono poi aumentate, con 28 treni in più, le corse sulla tratta Venezia-Udine-Trieste, con la nuova fermata di Mestre Gazzera.
Montegrotto-Padova-Jesolo Lido
E ancora, fino al 9 settembre torna linea Montegrotto-Padova-Jesolo Lido di Busitalia, con queste fermate:
- Montegrotto FS;
- Abano Ospedale;
- Padova Autostazione;
- Padova Fiera;
- Padova Fiat;
- Padova Stanga Via Venezia;
- Padova Via Venezia - Cavalcavia;
- Padova Via S. Marco delle Grazie;
- Venezia Via Triestina;
- Jesolo Paese;
- Jesolo Piazza Milano-Jesolo Ist. Marino;
- Jesolo Autostazione.
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