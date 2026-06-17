C’è però da tenere a mente che dallo scorso 3 giugno e fino al 30 settembre saranno molti i cambiamenti nel traffico tra Genova e Milano e più in generale tra Lombardia, Luguria e Piemonte, a causa dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Po a Bressana Bottarone. Nello specifico, fino al 19 luglio e dal 29 agosto al 30 settembre ci sarà la circolazione a binario unico fra Bressana B. e S. Martino-Cava.

I treni RE Asti/Alessandria – Milano Centrale circolano regolarmente;

i treni 2301/2302 e 2303/2304 Alessandria – Milano Certosa sono cancellati nella tratta Voghera – Milano Certosa;

i treni RE Novi L./Arquata – Milano Greco Pirelli sono cancellati. Fanno eccezione i treni 2309, 2310, 2345, 2348 che circolano regolarmente e il treno 2316 cancellato nella tratta Voghera – Milano Certosa;

i treni R Piacenza/Stradella – Milano Porta Garibaldi circolano regolarmente. Fanno eccezione i treni 10454 e 10455 che modificano numerazione e subiscono variazioni di orario;

i treni del Mare circolano regolarmente. Fanno eccezione i treni 3097 e 3096 che subiscono variazioni di orario ed effettuano un percorso alternativo via Novara;

alcuni treni RV delle relazioni Milano Greco Pirelli – Genova/Sestri Levante sono cancellati nella tratta Milano – Voghera/ Genova P.P./Genova Brignole. Previsto un servizio di autobus sostitutivi di Trenord nelle tratte Pavia – Voghera – Tortona, Bressana B. – Voghera e Tortona – Novi L. – Arquata S.