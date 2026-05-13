La conferma sui cantieri che non si fermano in estate e sulle interruzioni che coinvolgono diverse tratte è arrivata nei giorni scorsi, durante una conferenza stampa intitolata “Cantieri 2026, avanzamento lavori e prossime tappe”. Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi, ha spiegato: “Sulla rete sono attivi ogni giorno 1.300 cantieri tra manutenzione e investimenti, con circa 272mila interruzioni programmate e necessarie a consentire l'avanzamento dei lavori". Ha poi sottolineato che nel 2025 Rfi ha effettuato "investimenti record per 11,6 miliardi di euro" e che la società del gruppo Fs punta a raggiungere "lo stesso target nel 2026", con circa 11,4 miliardi. "Non c'è nessuna frenata, la macchina sta viaggiando con la stessa intensità, magari stiamo cominciando ad avere le prime importanti attivazioni, questo 2026 sta cominciando ad assumere una dimensione importante", ha precisato l'ad di Rfi.

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