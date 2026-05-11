I due carburanti appartengono alla stessa famiglia e sono entrambi compatibili con gli aerei commerciali già in servizio. Boeing, Airbus, Embraer e ATR possono infatti utilizzare sia il Jet A sia il Jet A-1 senza modifiche tecniche particolari. La principale differenza riguarda il punto di congelamento. Il Jet A-1 mantiene le proprie caratteristiche fino a circa -47 °C, mentre il Jet A raggiunge il limite intorno ai -40 °C. Una distanza apparentemente minima, ma che ad alta quota e sulle tratte intercontinentali può diventare determinante. Esistono poi differenze anche negli additivi antistatici e nelle procedure di gestione del carburante durante le operazioni di rifornimento.