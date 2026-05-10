Introduzione

Novità per chi prende voli all'interno dell'Unione Europea. La Commissione ha aggiornato le linee guida sul trasporto aereo rafforzando le tutele per i viaggiatori in caso di ritardi o cancellazioni. L'obiettivo è di potenziare la trasparenza su prezzi e assistenza. In una fase contrassegnata da crescente incertezza sugli spostamenti dovuti al caro-carburante, Bruxelles chiarisce che le compagnie aeree non possono “scaricare” sul cliente eventuali supplementi per biglietti già acquistati. Ecco perché