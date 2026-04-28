Le compagnie aeree low-cost – che, secondo diverse stime, controllano poco più di un terzo del mercato globale – sono le prime a risentire della crisi a causa della natura del loro modello di business. Con biglietti più economici, hanno una minore capacità di assorbire l'aumento dei costi del carburante ascolta articolo

Ryanair, Transavia, Volotea e altre compagnie aeree low cost stanno subendo le conseguenze dell'aumento dei prezzi del carburante per aerei, conseguenza della guerra in Medio Oriente, e stanno riducendo i voli. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha sottratto un'enorme quantità di petrolio al mercato, facendo schizzare alle stelle il prezzo del carburante per aerei e alimentando i timori di carenze che potrebbero costringere le compagnie aeree a cancellare i voli. Le compagnie non stanno aspettando che si verifichi una carenza di rifornimenti per reagire.

Taglio dei voli per impennata dei prezzi del carburante Alcune delle cancellazioni potrebbero essere dovute ai normali aggiustamenti che le compagnie aeree tendono ad apportare quando la domanda non soddisfa le aspettative su determinate rotte. "Non è insolito che le compagnie aeree modifichino i loro orari in questo periodo dell'anno", ha dichiarato all'Afp l'analista finanziario Dudley Shanley della banca d'investimento Goodbody. Ma "se i prezzi del carburante per aerei rimarranno a questi livelli, le compagnie low-cost dovranno operare ulteriori tagli", ha aggiunto. Se prima della guerra le compagnie aeree erano in grado di mantenere rotte marginalmente redditizie o addirittura non redditizie, l'impennata dei prezzi del carburante le costringerà a prendere decisioni difficili. Questo processo inizierà per molte compagnie durante l'alta stagione estiva. "Purtroppo, è molto probabile che le vacanze di molte persone saranno compromesse, a causa di cancellazioni di voli o di biglietti aerei molto, molto costosi", ha dichiarato la scorsa settimana a Sky News Dan Jorgensen, commissario europeo per l'energia.

I voli low cost che aumentano le tariffe Air Transat, una compagnia aerea low-cost canadese, ha tagliato il 6% del suo programma voli da maggio a ottobre. La più grande compagnia aerea low-cost del Sud-est asiatico, AirAsia X, ha annunciato venerdì ulteriori tagli ai voli e persino ad alcune coincidenze, senza fornire una cifra complessiva. All'inizio di questo mese, la compagnia aerea low-cost con sede in Malesia ha dichiarato che avrebbe aumentato le tariffe fino al 40% e che circa il 10% dei suoi voli complessivi era già stato cancellato. La compagnia aerea low-cost ungherese Wizz Air finora ha resistito alla tentazione di ridurre i voli. Il gruppo tedesco Lufthansa ha appena annunciato la cancellazione di 20.000 voli dal suo programma fino a ottobre, oltre alla sospensione dei servizi della sua compagnia aerea regionale CityLine. La sua rivale europea Air France-Klm ha ridotto del 2% i voli a maggio e giugno con la sua controllata low-cost Transavia. Klm è riuscita a contenere le cancellazioni all'1% dei suoi voli europei.