Ryanair annuncia una riduzione dei voli per Berlino dopo aumento tasse

Non solo: gli aeromobili attualmente basati nella capitale tedesca saranno trasferiti in altri aeroporti europei. Secondo l'amministratore delegato è tutto colpa dello "stupido regime fiscale dell'aviazione della Germania"
La compagnia aerea low cost Ryanair ha dichiarato che, a partire da ottobre, ridurrà i voli da e per Berlino e trasferirà gli aeromobili basati nella capitale tedesca, adducendo come motivo i costi e le tasse relativamente elevati. Ryanair ridurrà perciò del 50% i voli da e per Berlino nel proprio programma di voli invernale, che avrà inizio il 24 ottobre, ha affermato la compagnia aerea irlandese in un comunicato.
Aeromobili trasferiti in altri aeroporti
Sette aeromobili attualmente basati a Berlino saranno trasferiti in altri aeroporti europei. I piloti e il personale di bordo con sede a Berlino sono stati informati della decisione e avranno la possibilità "di assicurarsi posizioni alternative altrove nella rete Ryanair in tutta Europa".
Vedi anche
Biglietti aerei, rincari su servizi extra: 85 euro per cambiare posto
Tra i motivi un aumento delle tasse
L'amministratore delegato di Ryanair DAC, Eddie Wilson, ha affermato che la decisione è stata presa in risposta a un imminente aumento delle tasse aeroportuali di Berlino e ha anche criticato lo "stupido regime fiscale dell'aviazione" della Germania. Gli aerei di Ryanair saranno trasferiti in altri paesi dell'Unione Europea "che hanno abolito le tasse sull'aviazione come Svezia, Slovacchia, Albania e Italia", ha dichiarato la compagnia.