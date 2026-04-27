Ryanair annuncia una riduzione dei voli per Berlino dopo aumento tasse

Non solo: gli aeromobili attualmente basati nella capitale tedesca saranno trasferiti in altri aeroporti europei. Secondo l'amministratore delegato è tutto colpa dello "stupido regime fiscale dell'aviazione della Germania" ascolta articolo

La compagnia aerea low cost Ryanair ha dichiarato che, a partire da ottobre, ridurrà i voli da e per Berlino e trasferirà gli aeromobili basati nella capitale tedesca, adducendo come motivo i costi e le tasse relativamente elevati. Ryanair ridurrà perciò del 50% i voli da e per Berlino nel proprio programma di voli invernale, che avrà inizio il 24 ottobre, ha affermato la compagnia aerea irlandese in un comunicato.

Aeromobili trasferiti in altri aeroporti Sette aeromobili attualmente basati a Berlino saranno trasferiti in altri aeroporti europei. I piloti e il personale di bordo con sede a Berlino sono stati informati della decisione e avranno la possibilità "di assicurarsi posizioni alternative altrove nella rete Ryanair in tutta Europa". Vedi anche Biglietti aerei, rincari su servizi extra: 85 euro per cambiare posto