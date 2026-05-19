Gli Executive Seminar dedicati a sicurezza energetica, competitività industriale e competenze per le transizioni gemelle si svilupperanno da maggio a novembre 2026. Il primo appuntamento, dal titolo “Nuovi equilibri energetici, tecnologie e competenze”, si è tenuto il 19 maggio a Roma
Il ciclo “Le strade dell’energia” di Executive Seminar è dedicato ai nuovi equilibri energetici, alla trasformazione industriale e alle competenze strategiche necessarie per affrontare le sfide del futuro. Un’iniziativa di grande attualità considerando che la competitività industriale italiana si giocherà sempre di più sulla capacità di governare la transizione energetica e di costruire nuove competenze manageriale.
Al centro dei seminari: energia, innovazione, competitività e sviluppo
In un mondo segnato da tensioni geopolitiche, volatilità dei mercati, sicurezza degli approvvigionamenti e accelerazione tecnologica, Federmanager e Confindustria Energia lanciano "Le strade dell'energia". Il ciclo che, con il supporto tecnico scientifico di Wec Italia, Aidic e Federmanager Academy, prenderà piede da maggio a novembre 2026. L’obiettivo è creare un luogo stabile di confronto tra imprese, management, istituzioni, università e stakeholder del settore energetico, mettendo al centro il rapporto tra energia, innovazione, competitività e sviluppo del sistema Paese.
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Il percorso seminariale proseguirà con altri quattro appuntamenti
Il primo appuntamento, dal titolo “Nuovi equilibri energetici, tecnologie e competenze”, si è tenuto il 19 maggio presso la Sala Pininfarina di Confindustria a Roma. Dove si sono riuniti rappresentanti delle istituzioni, del mondo industriale e del management per un confronto sugli scenari geopolitici internazionali, la sicurezza energetica, le strategie industriali, il ruolo delle tecnologie e le competenze necessarie per accompagnare le transizioni energetica e digitale. Valter Quercioli, Presidente Federmanager, ha aperto i lavori insieme agli interventi istituzionali di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Onorevole Luca Squeri, Responsabile Energia di Forza Italia e di Tullio Patassini, Responsabile Dipartimento Energia della Lega. Il percorso seminariale proseguirà con altri quattro appuntamenti dedicati ai principali nodi strategici del settore energetico che si terranno presso la sede di Federmanager a Roma.