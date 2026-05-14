Introduzione

Scatterà dal 25 maggio l’accesso alla misura “Energia per la competitività internazionale” di Simest, rivolta alle aziende che hanno subìto le ripercussioni del conflitto nell’area del Golfo Persico: in particolare l’attenzione è rivolta alle piccole e medie imprese che hanno fatto registrare un aumento dei costi energetici o una riduzione del loro fatturato. I fondi a disposizione della misura, che sarà messa in campo da Simest sotto l’egida del governo e con la regia della Farnesina, sono pari a 800 milioni di euro.