Crisi in Medioriente, qual è l’impatto economico della guerra?

Conflitti, dazi e crisi energetica. Di fronte a un panorama internazionale così instabile, le imprese italiane accelerano la diversificazione verso mercati finora trascurati. Dal palco di Sky TG24 Live In Roma, i vertici di Simest, Sace, Challenge Network e General Finance tracciano nuove rotte. La parola d’ordine è una sola: “proattività”