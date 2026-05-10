Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Economia

Crisi in Medioriente, qual è l’impatto economico della guerra?

Beatrice Subissi

©Getty

Conflitti, dazi e crisi energetica. Di fronte a un panorama internazionale così instabile, le imprese italiane accelerano la diversificazione verso mercati finora trascurati. Dal palco di Sky TG24 Live In Roma, i vertici di Simest, Sace, Challenge Network e General Finance tracciano nuove rotte. La parola d’ordine è una sola: “proattività”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ