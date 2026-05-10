Economia
Crisi in Medioriente, qual è l’impatto economico della guerra?
Conflitti, dazi e crisi energetica. Di fronte a un panorama internazionale così instabile, le imprese italiane accelerano la diversificazione verso mercati finora trascurati. Dal palco di Sky TG24 Live In Roma, i vertici di Simest, Sace, Challenge Network e General Finance tracciano nuove rotte. La parola d’ordine è una sola: “proattività”
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi