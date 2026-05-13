Secondo l’analisi del Sole 24 Ore, sono quattro i fattori che direttamente o indirettamente possono ridurre le agevolazioni a livello individuale e aggregato. Il primo è la naturale scadenza delle vecchie agevolazioni. Chi ha fatto lavori negli ultimi anni con la classica detrazione ha la rata di spesa detraibile già inserita nel modello 730. Invece chi ha eseguito gli interventi agevolati nel 2015 ha concluso lo scorso anno con le 10 rate annuali. E dunque quest’anno non avrà più diritto al rimborso.

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