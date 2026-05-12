Per il personale dei ministeri, ad esempio, l’Ivc salirà a 49,08 euro mensili per i dirigenti di prima fascia e i capi dipartimento, rispetto ai precedenti 46,23 euro. I dirigenti di seconda fascia riceveranno invece 38,47 euro. Gli importi previsti per gli altri dipendenti saranno pari a 21,14 euro per i funzionari, 17,40 euro per gli assistenti e 16,54 euro per gli operatori. Come ha raccontato Il Messaggero, i ministeri non saranno i soli: la Ragioneria ha aggiornato le cifre dell’indennità per tutti i comparti che hanno recentemente sottoscritto il rinnovo contrattuale 2022-2024, oltre che per dirigenti e funzionari della Presidenza del Consiglio riferiti al triennio 2019-2021. A Palazzo Chigi, per esempio, consiglieri e dirigenti di prima fascia percepiranno nel 2025 un’indennità fissata a 46,23 euro mensili.

Per approfondire: PA, rinnovo contratto Enti locali 2025-2027: ipotesi aumento di 135 euro in busta paga