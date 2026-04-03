Come noto, nella giornata del 1° aprile l'Aran e i sindacati hanno firmato il rinnovo del contratto istruzione e ricerca per il 2025/27: con questo rinnovo il personale avrà un aumento medio di 137 euro al mese. Se si guarda agli ultimi tre contratti firmati l'incremento medio sulle buste paga è di 395 euro. Hanno firmato l'accordo tutte le organizzazioni sindacali, inclusa la Cgil. Un aumento al quale si aggiunge “che buona parte dei quasi 1,3 milioni di dipendenti che rientrano in questo contratto hanno beneficiato anche delle agevolazioni per i dipendenti decise dal governo, dal taglio del cuneo fiscale alla riduzione dell’Irpef”, ha sottolineato Zangrillo. Il ministro ha poi evidenziato come questa scelta sia stata strategica e fatta “per due ragioni. La prima è che l’atto di indirizzo necessario ad avviare le trattative è arrivato molto rapidamente. La seconda è che volevamo dare un segnale. Gli insegnanti sono una parte importante del pubblico impiego e della società. Sono loro che formano le generazioni future”.

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