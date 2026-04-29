PA, rinnovo contratto Enti locali 2025-2027: ipotesi aumento di 135 euro in busta pagaEconomia
Introduzione
Come annunciato dal ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, sono state avviate le trattative all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) sul rinnovo del contratto Enti locali 2025-27. Sul tavolo del confronto con i sindacati di categoria spicca l'aumento salariale che punta a colmare, almeno in parte, il divario con amministrazioni centrali e agenzie statali.
Quello che devi sapere
Ipotesi aumento di 135 euro lordi mensili
Ma di quanto potrebbero aumentare gli stipendi? Come punto di partenza Aran ha fissato l'ipotesi di un incremento salariale del 5,4%. Se venisse confermato questo orientamento i sindacati calcolano che i dipendenti del comparto Enti locali potrebbero vedere già da quest'anno circa 135 euro lordi in più al mese in busta paga.
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Gli aumenti per il rinnovo 2022-24
La proiezione indica una crescita complessiva superiore all'11% se si considera l'aumento siglato, lo scorso febbraio, in occasione del rinnovo contrattuale 2022-24.
Per approfondire: PA, firmato il rinnovo del contratto Enti locali: aumenti fino a 140 euro in busta paga
Zangrillo: "Risultato straordinario"
Soddisfazione per l'avvio della trattativa sugli Enti locali è stata espressa dal ministro Zangrillo che ricorda come ormai tutta la tornata contrattuale 2025-27 per il pubblico impiego ufficialmente partita sia "in largo anticipo sulle scadenze del triennio". È un risultato straordinario che esprime al meglio i nostri obiettivi: continuità e adeguamenti salariali", afferma il titolare della pubblica amministrazione che ricorda i rinnovi in corso per altri comparti. "Funzioni Centrali, Sanità e Sicurezza e Difesa. Istruzione e Ricerca siamo già giunti alle firme. Senza dimenticare che l'apertura della trattativa per gli Enti locali segue di poche settimane la firma definitiva del rinnovo 2022/2024, andando quindi verso incrementi retributivi totali che superano il 12%, come ulteriore dimostrazione della volontà di proseguire con tempestività e progettualità", conclude Zangrillo.
Per approfondire: PA, dopo la scuola rinnovo in arrivo anche per gli altri statali. Cosa cambia
Fp Cgil: "Necessario prevedere clausola di salvaguardia"
I sindacati commentano in ordine sparso con la Fp Cgil che riconosce come questa volta l'aumento proposto sia in linea con l'inflazione programmata. "Ma è necessario prevedere una clausola di salvaguardia nel caso in cui il contratto venga sottoscritto prima della registrazione dello scostamento tra inflazione programmata e reale", puntualizza la segretaria nazionale, Tatiana Cazzaniga.
Cisl Fp: "Continuità contrattuale prima arma contro inflazione"
Diversa è la posizione di Fp Cisl che sottolinea l'importanza di misure come la detassazione dei premi di produttività e l'adeguamento dei buoni pasto pur riconoscendo che le risorse stanziate per il rinnovo contrattuale "sono limitate". "La continuità contrattuale è la prima arma contro l’inflazione", dice il segretario Roberto Chierchia.
Argine contro fuga da Enti locali
Obiettivo primario del rinnovo è quello di arginare i vuoti d'organico nel comparto Enti locali fiaccato da un'emorragia di lavoratori in "fuga" verso altri settori. Oltre ai rischi legati all'inflazione, da anni i Comuni faticano a trattenere i propri dipendenti attratti da settori con retribuzioni più alte. Fp Cgil calcola che in questi vent'anni il personale comunale ha visto una contrazione "di oltre il 28%". "L’età media è di 51 anni, 82 mila lavoratori tra il 2017 e il 2024 hanno abbandonato volontariamente il comparto", denuncia il sindacato.
Gap salariale
Finanziato in manovra con 100 milioni, il rinnovo del contratto Enti locali 2025-27 punta a garantire una "parificazione" salariale riducendo il divario con i ministeri dove, a parità di inquadramento, le retribuzioni sono più alte del 16,89%. Il "gap" risulta ancora più netto nel confronto con le agenzie fiscali dove i lavoratori percepiscono stipendi più elevati con un tasso di divario giunto al 44,61%.
Rinnovo contratto scuola 2025-27
L'avvio della trattativa arriva a poco più di un mese dalla presentazione del documento preliminare che ha definito le risorse - circa 1 miliardo di euro l'anno - per i rinnovi 2025-27 nel pubblico impiego. Non sono coinvolti solo i dipendenti comunali: anche per statali, scuola e sanità i confronti sono già stati avviati o sono in fase di programmazione. Il 1° aprile scorso Aran e sindacati hanno siglato il rinnovo del contratto Istruzione e Ricerca con aumenti che sommati con gli altri due rinnovi degli scorsi anni raggiungono i 395 euro.
Per approfondire: Scuola, Zangrillo: "Firmato contratto, aumento medio di 137 euro al mese"