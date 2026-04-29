Soddisfazione per l'avvio della trattativa sugli Enti locali è stata espressa dal ministro Zangrillo che ricorda come ormai tutta la tornata contrattuale 2025-27 per il pubblico impiego ufficialmente partita sia "in largo anticipo sulle scadenze del triennio". È un risultato straordinario che esprime al meglio i nostri obiettivi: continuità e adeguamenti salariali", afferma il titolare della pubblica amministrazione che ricorda i rinnovi in corso per altri comparti. "Funzioni Centrali, Sanità e Sicurezza e Difesa. Istruzione e Ricerca siamo già giunti alle firme. Senza dimenticare che l'apertura della trattativa per gli Enti locali segue di poche settimane la firma definitiva del rinnovo 2022/2024, andando quindi verso incrementi retributivi totali che superano il 12%, come ulteriore dimostrazione della volontà di proseguire con tempestività e progettualità", conclude Zangrillo.

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