I sindacati hanno reagito con diverse sfumature alla firma dei contratti Enti locali. Cisl-Fp afferma che l'accordo chiude "una stagione complessa". "Abbiamo scelto di firmare per dare aumenti, diritti e continuità contrattuale ai dipendenti", spiega il segretario generale, Roberto Cherchia. Per Rita Longobardi, segretaria generale Uil-Fpl il rinovo "rappresenta un passaggio importante per il sistema delle autonomie locali e per le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno garantiscono servizi essenziali ai cittadini". Resta critica la posizione di Fp-Cgil che rende noto l'esito di una consultazione avviata lo scorso novembre. "Abbiamo registrato che ben il 92% di lavoratrici e lavoratori si è espresso per la non sottoscrizione del contratto delle Funzioni locali", afferma una nota ribadendo le perplessità: "Lavoratrici e lavoratori perdono il 10% in busta paga rispetto al costo della vita".

