Lo stipendio di febbraio 2026 avrà poi una importante differenza per gli insegnati e il personale ATA: è infatti in questo mese che verrà pagato l’”una tantum” previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Scuola per il triennio 2022-2024. NoiPA spiega che saranno dunque pagati “111,70 euro lordi per il personale docente” e “270,70 euro lordi per il personale ATA”. Inoltre “per gli arretrati e gli importi una-tantum, l’imposizione fiscale è a tassazione separata. Si precisa, infine, che il riconoscimento dell’una tantum è subordinato alla condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31 dicembre 2023 e non sia cessato anticipatamente”.