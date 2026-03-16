Ma chi sono questi nuovi residenti? A tracciare un identikit è sempre Longo: “Tra i soggetti più interessati troviamo professionisti della finanza e del private equity di altissimo livello”, spiega al Corriere della Sera. Non sono tuttavia gli unici: a venire in Italia, dice l’avvocato fiscalista, sono anche “imprenditori e wealth owners che hanno una parte rilevante della loro ricchezza investita e diversificata in più Paesi”. Accanto a loro c’è poi “una categoria manageriale tipicamente più giovane”. E dal punto di vista geografico? I nuovi residenti, oltre che dal Regno Unito, arrivano “da altri Paesi europei, come Francia, Olanda e Belgio, ma anche da oltreoceano”, come “da Brasile, Canada e Perù”.

Per approfondire: Miliardari italiani, ecco la classifica Forbes dei più ricchi