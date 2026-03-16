Questi numeri si accompagnano anche a un considerevole valore economico: gli arrivi registrati in Europa nel 2025 su Airbnb contribuiscono infatti per più di 53,2 miliardi di euro al Pil dell'Unione Europea e sostenendo oltre 904mila posti di lavoro. "Per milioni di persone un alloggio temporaneo non è un lusso, ma una necessità. Gli affitti brevi dovrebbero essere riconosciuti come un'infrastruttura abitativa essenziale, a sostegno dei lavoratori europei, delle famiglie in fase di transizione e di chi è stato costretto a trasferirsi e non ha una casa”, ha detto George Mavros, Head of Government Affairs for the European Union at Airbnb.

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