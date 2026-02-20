Offerte Sky
Airbnb, la funzione "prenota subito e paga dopo" arriva anche in Italia: come funziona

Economia
©IPA/Fotogramma

Il portale online degli affitti brevi ha introdotto la nuova modalità che consente agli utenti di “bloccare” il soggiorno effettuando il pagamento poco prima della fine del periodo di cancellazione gratuita. La novità, già in vigore negli Stati Uniti, sarà ora disponibile anche in altri Paesi, tra cui il nostro

In arrivo una nuova funzione di Airbnb anche in Italia. Il portale online degli affitti brevi ha introdotto la nuova modalità “prenota subito e paga dopo”, che consente agli utenti di “bloccare” il soggiorno effettuando il pagamento poco prima della fine del periodo di cancellazione gratuita. La novità, già in vigore negli Stati Uniti, sarà ora disponibile anche in altri Paesi, tra cui l'Italia. Il servizio però non comprende le prenotazioni pagate in valuta brasiliana, indiana e turca. La funzione “avrà un impatto positivo anche per gli host in termini di aumento delle prenotazioni”, sottolinea Airbnb. 

La novità di Airbnb

Già introdotta negli Stati Uniti, la nuova funzione ha fatto registrare “una crescita del numero di notti e soggiorni prenotati nel quarto trimestre del 2025 rispetto al terzo trimestre dello stesso anno”, ha spiegato ancora la piattaforma. La novità si aggiunge inoltre ad altre opzioni di pagamento flessibile, per esempio “paga una parte ora e una dopo”, che permette agli ospiti di versare un acconto al momento della prenotazione effettuando il saldo poco prima del check-in in struttura.   

