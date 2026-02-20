Il portale online degli affitti brevi ha introdotto la nuova modalità che consente agli utenti di “bloccare” il soggiorno effettuando il pagamento poco prima della fine del periodo di cancellazione gratuita. La novità, già in vigore negli Stati Uniti, sarà ora disponibile anche in altri Paesi, tra cui il nostro

In arrivo una nuova funzione di Airbnb anche in Italia. Il portale online degli affitti brevi ha introdotto la nuova modalità “prenota subito e paga dopo”, che consente agli utenti di “bloccare” il soggiorno effettuando il pagamento poco prima della fine del periodo di cancellazione gratuita. La novità, già in vigore negli Stati Uniti, sarà ora disponibile anche in altri Paesi, tra cui l'Italia. Il servizio però non comprende le prenotazioni pagate in valuta brasiliana, indiana e turca. La funzione “avrà un impatto positivo anche per gli host in termini di aumento delle prenotazioni”, sottolinea Airbnb.