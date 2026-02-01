Inps, attivo da oggi il Portale Unico delle Associazioni di Categoria

Offerte Sky
Inps, operativo da oggi il Portale Unico delle Associazioni di Categoria: cosa sapere

Economia
©IPA/Fotogramma

Il servizio permetterà la classificazione organica di tutte le strutture territoriali che rappresentano le associazioni di categoria. Il periodo di sperimentazione della piattaforma è previsto fino al 31 luglio 2026

Da oggi, 1° febbraio, è attivo il Portale Unico delle Associazioni di Categoria, servizio Inps che consentirà di disciplinare in maniera organica le attività di censimento e classificazione delle strutture territoriali che rappresentano le associazioni di categoria. Lo strumento nasce con l’intento di creare un sistema centralizzato e omogeneo per la raccolta e la gestione delle informazioni.

Come funziona

Attraverso il Portale sarà possibile amministrare l’intera anagrafica delle associazioni, includendo tutte le articolazioni locali ad esse collegate, come sedi periferiche, centri di servizio e Centri di Assistenza Fiscale (Caf). In questo modo, ogni entità territoriale riconducibile alle associazioni di categoria sarà ricondotta a un’unica infrastruttura informatica. La nuova piattaforma è stata progettata anche per semplificare e rendere più efficiente la gestione degli obblighi previdenziali in capo ai soggetti qualificati come Associazioni di Categoria. L’obiettivo è quello di uniformare le procedure di conferimento e gestione delle deleghe da parte dei datori di lavoro, rafforzando al contempo le attività di controllo e monitoraggio.

Modalità di accesso e fase di sperimentazione

L’accesso al Portale dovrà essere richiesto dal responsabile nazionale dell’associazione interessata, che sarà tenuto a trasmettere, tramite posta elettronica certificata (Pec), la documentazione richiesta in copia conforme all’originale. L’istanza dovrà essere indirizzata alla Direzione centrale Entrate dell’Inps, che curerà la fase istruttoria necessaria alla registrazione. Un successivo provvedimento fornirà indicazioni operative dettagliate e l’elenco completo dei documenti da produrre. Il periodo di sperimentazione della piattaforma è previsto fino al 31 luglio 2026. Durante questo arco temporale verrà monitorato il funzionamento complessivo del Portale, al fine di valutarne l’impatto operativo e la capacità di rispondere alle esigenze degli utenti. Al termine della fase sperimentale saranno effettuate analisi approfondite sull’efficienza e sull’efficacia del sistema, tenendo conto sia delle segnalazioni pervenute sia delle eventuali criticità emerse nell’utilizzo quotidiano. In parallelo, gli utenti potranno avanzare proposte di miglioramento, sia sotto il profilo tecnico sia organizzativo, con l’obiettivo di perfezionare le funzionalità e favorire una piena integrazione con i processi amministrativi delle associazioni.

