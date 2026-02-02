A stretto giro è arrivata la replica del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha rassicurato sui tempi di approvazione del decreto. "Stiamo andando avanti articolo per articolo, ormai sta diventando un treno con tanti, tantissimi vagoni", ha affermato dall’evento Energy Days di Torino il titolare del Mase, sottolineando che il governo è giunto alla "parte finale" dell’esame sul provvedimento che "deve vedere la condivisione di tanti ministeri". Secondo fonti del Mase, il pacchetto sarebbe definito "al 90%" ma ci sono ancora questioni aperte.